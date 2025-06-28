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科技數位新時代 透過APP讓您暢遊苗栗

聯合報／ 文、圖／苗栗縣政府
通霄日落大道
通霄日落大道

炎炎夏日何處去，整天待在冷氣房的您厭倦了重複的生活嗎，苗栗有壯闊的河山、豐富的人文風情、垂涎三尺的美食，心動不如趕快行動，讓苗栗為您帶來滿滿的精采回憶。

拱天宮
拱天宮

苗栗不僅有山線著名景點，位在海線的好望角、日落大道及每年宗教盛宴的白沙屯拱天宮等，都是遊客不可或缺的口袋名單。
苗栗不僅有山線著名景點，位在海線的好望角、日落大道及每年宗教盛宴的白沙屯拱天宮等，都是遊客不可或缺的口袋名單。

位處台灣中部，具有地理優勢，並且交通便利，擁有山海自然景觀及閩南、客家及原住民文化風情，讓苗栗一直是國旅夯到不行的熱門縣市，無論是冬季草莓溫泉季、春節旅遊、白沙屯拱天宮瘋媽祖以及眾多熱門景點等，每到連續假期苗栗都會成為住房率名列前茅的縣市，無論您是想爬山、賞秘境、情侶約會、親子共遊，苗栗都能滿足您兩天一夜或是一日快閃的安排。

苗栗有著名的火炎山、加裡山、馬拉邦山，適合在炎炎夏日來場芬多精之旅。
苗栗有著名的火炎山、加裡山、馬拉邦山，適合在炎炎夏日來場芬多精之旅。

苗栗擁有南庄三義雙慢城，南庄有老街、護魚步道、賽夏文物館等知名景點及民宿，三義的舊山線鐵道自行車享譽國際。
苗栗擁有南庄三義雙慢城，南庄有老街、護魚步道、賽夏文物館等知名景點及民宿，三義的舊山線鐵道自行車享譽國際。

舊山線鐵道自行車於暑假7/1~9月中 每周五、六、日、一，加開第五班次，新增夜間燈光藝術布置。
舊山線鐵道自行車於暑假7/1~9月中 每周五、六、日、一，加開第五班次，新增夜間燈光藝術布置。

苗栗縣境內的三大親子公園，是小朋友放電的好去處。
苗栗縣境內的三大親子公園，是小朋友放電的好去處。

苗栗縣境內的四方牧場和飛牛牧場，適合全家大小一起出遊，渡過愉快的出遊假期。
苗栗縣境內的四方牧場和飛牛牧場，適合全家大小一起出遊，渡過愉快的出遊假期。

為了讓更多遊客發現苗栗的美，苗栗縣政府也透過「愛玩苗栗」LINE平台發布更多近期活動及優惠訊息，平台內建置許多功能，不僅吸引在地店家加入分享最新訊息，更讓遊客能更快速、更有效率查詢到苗栗旅遊相關資訊，除此之外，「愛玩苗栗」LINE也會不定期舉辦抽獎活動，讓官網會員能有機會獲得精美好物。

歡迎民眾透過手機下載「苗栗通APP」，能快速便捷掌握最新觀光熱點交通資訊。
歡迎民眾透過手機下載「苗栗通APP」，能快速便捷掌握最新觀光熱點交通資訊。

苗栗縣長鍾東錦積極推動智慧城市，不僅讓縣民生活更便利，遊客透過手機下載「苗栗通APP」，就能讓您快速便捷掌握最新觀光熱點交通資訊。

想規劃苗栗旅遊的民眾可搜尋「苗栗縣政府臉書」、「苗栗文化觀光旅遊網」、「苗栗玩透透FB粉絲專頁」或加入「愛玩苗栗」LINE平台，讓您獲得更豐富的資訊。

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