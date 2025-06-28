科技數位新時代 透過APP讓您暢遊苗栗
炎炎夏日何處去，整天待在冷氣房的您厭倦了重複的生活嗎，苗栗有壯闊的河山、豐富的人文風情、垂涎三尺的美食，心動不如趕快行動，讓苗栗為您帶來滿滿的精采回憶。
位處台灣中部，具有地理優勢，並且交通便利，擁有山海自然景觀及閩南、客家及原住民文化風情，讓苗栗一直是國旅夯到不行的熱門縣市，無論是冬季草莓溫泉季、春節旅遊、白沙屯拱天宮瘋媽祖以及眾多熱門景點等，每到連續假期苗栗都會成為住房率名列前茅的縣市，無論您是想爬山、賞秘境、情侶約會、親子共遊，苗栗都能滿足您兩天一夜或是一日快閃的安排。
為了讓更多遊客發現苗栗的美，苗栗縣政府也透過「愛玩苗栗」LINE平台發布更多近期活動及優惠訊息，平台內建置許多功能，不僅吸引在地店家加入分享最新訊息，更讓遊客能更快速、更有效率查詢到苗栗旅遊相關資訊，除此之外，「愛玩苗栗」LINE也會不定期舉辦抽獎活動，讓官網會員能有機會獲得精美好物。
苗栗縣長鍾東錦積極推動智慧城市，不僅讓縣民生活更便利，遊客透過手機下載「苗栗通APP」，就能讓您快速便捷掌握最新觀光熱點交通資訊。
想規劃苗栗旅遊的民眾可搜尋「苗栗縣政府臉書」、「苗栗文化觀光旅遊網」、「苗栗玩透透FB粉絲專頁」或加入「愛玩苗栗」LINE平台，讓您獲得更豐富的資訊。
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