走進台南傳統市場 感受創意新日常

台南傳統市場不只是採買場所，更是城市生活的縮影。在這些人情味濃厚的市場裡，有許多用心經營的小攤位，他們結合創意、地方食材與職人精神，讓每一次逛市場都充滿驚喜。

新營第三公有零售市場中的「金月甜點屋」老闆以自家培養的酵母製作各式麵包、甜點。

新營第三公有零售市場｜金月甜點屋（攤號39）

營業時間：週六、週日 08:00－11:00

負責人：顏靜華

連絡電話：0963-679101

藏身老屋、飄著麵包香，老闆顏靜華以友善理念製作戚風蛋糕、貝果與小農咖啡，並結合當季蔬果，端出自然純粹的美味。店內招牌「桂圓核桃麵包」選用東山桂圓、國產十八麥、自家培養酵母，並以在地荔枝木窯烘焙，展現深厚的土地連結。榮獲113年樂活市集三星名攤肯定。

玉井市場中的「珍的手做」老闆娘親手製作各式傳統兼具的涼品。

「玉井市場｜珍的手做（附攤108、109）

營業時間：06:30－10:30（週一、週二公休）

負責人：葉宜珍

連絡電話：06-5749560、0953-879090

充滿手作溫度，老闆娘親手製作各式傳統與創新兼具的涼品。招牌鮮奶酪口感滑順、深受老顧客喜愛；清涼爽口的菜燕與粉粿，是夏日消暑的必備選項；冰糖銀耳養生健康，入口滑潤，甜而不膩，皆不添加防腐劑，強調天然、手作與每日新鮮供應。

金華市場中的「家的蔬果園 手沖咖啡」從烘豆到咖啡沖煮都由老闆娘親手完成。

金華市場｜家的蔬果園 手沖咖啡（攤號55）

營業時間：週三至週日 07:00－14:00（農曆十七休）

負責人：何美霞

連絡電話：0925-038156

「家的蔬果園 手沖咖啡」，是一處用香氣喚醒味蕾的小天地。從烘豆到沖煮，每一杯咖啡都由她親手完成，是逛市場間短暫歇息的最佳伴侶。沒有華麗裝潢，只有一杯杯用心沖煮的咖啡，還有滿滿的熱情與努力，「等你來喝一杯、聊聊天。」

開元市場中的「好像不錯 Sounds Nice」不賣特定商品，在自由空間裡可以什麼都不做，單純享受片刻的自在。

開元市場｜好像不錯 Sounds Nice（攤號1057）

營業時間：16:30－00:30（店休依店家公告）

負責人：王柏翔（阿Man）

連絡電話：0955-131912

店名來自對生活的態度，沒有絕對的把握，不需要非得完美，而是當心裡浮現某個「好像不錯」的念頭，就試試看吧。這裡沒有制式功能，不賣特定商品，而是一個融合音樂、香氣、飲品與氛圍的自由空間，可以發呆、寫字、聽歌、什麼都不做，讓人卸下日常壓力，單純享受片刻的自在。

（台南市市場處廣告）