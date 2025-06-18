產官學攜手打造青年創業舞台 恰口科研奪百萬首獎

高雄市政府青年局、日月光投控、日月光環保永續基金會及國立中山大學等產官學，攜手舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，17日於中山大學西灣創意實踐基地舉行決賽暨頒獎典禮，12組晉級決賽的團隊齊聚現場，角逐總獎金逾210萬元的六大獎項。經過激烈評選，最終由「恰口科研企業股份有限公司」脫穎而出，勇奪百萬首獎；「台灣沃特農業科技有限公司」與「艾智達科技有限公司」則分別摘下亞軍及季軍。

高雄市副市長李懷仁表示，感謝日月光投控、日月光永續基金會及中山大學的支持，與市府共同舉辦這場以永續為題的青年創業挑戰賽。不僅是青年局產官學合作的成果，更是讓青年從高雄出發，提出對台灣與世界有益的創意舞台。

▲高市府李懷仁副市長，勉勵團隊充分運用青年局創業輔導資源，持續成長茁壯。

日月光集團副總經理李政傑致詞時表示，日月光集團致力將永續發展融入核心營運策略，積極投入資源，支持青年創業與永續創新。此次晉級決賽的團隊都是菁英中的菁英，高度展現青年創業如何融入數位應用、提出創新解決方案與實踐潛力。

▲高市府李懷仁副市長（左）頒發首屆「永續高雄:青年創業挑戰賽」冠軍，最終由「恰口科研企業股份有限公司」奪得並獲得百萬獎金。

本屆「創業領航獎」冠軍由「恰口科研企業股份有限公司」榮獲，團隊結合農業廢棄物作為原料，實現全生物可降解閉路循環，獲得評審一致青睞；亞軍「未來之星獎」由「台灣沃特農業科技有限公司」奪得，結合AI精準監測環境，提出農漁牧多元生產場域設計模組化的智慧環控系統；季軍「新銳創業獎」則頒給「艾智達科技有限公司」，聚焦開發應用於飛機等高解析度非破壞檢測技術，提出具創新性的亞太赫茲動態檢測系統，深獲評審好評。「永續人氣獎」佳作分別由「富據智能科技股份有限公司」、「意恩醫研有限公司」、「蓋婭智壤科技股份有限公司」獲得，評審肯定其創新構想與落地潛力，成績同樣亮眼。

▲青年局林楷軒局長（左）與得獎團隊「意恩醫研有限公司」互動交流，對團隊亮眼的表現給予肯定。

青年局長林楷軒表示，競賽結束後青年局將針對入選決賽團隊規劃五大創業主題模組，課程涵蓋行銷、財務、募資、ESG永續與AI創新等符合當前產業趨勢的應用課程。同時，青年局也將結合國家發展基金的創投資源，引介關鍵資金媒合機會，挹注團隊永續發展的能量，提升市場能見度。更多競賽相關資訊，請關注青年局官網(https://youth.kcg.gov.tw/)。

（國立中山大學廣告）