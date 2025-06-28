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2025桃園兒童藝術節來了！17組演出陣容一次看

聯合報／ 文、圖／桃園市政府
張市長致詞。
張市長致詞。

暑期週末哪裡玩？一年一度的桃園兒童藝術節再度登場啦！今年以「一起出發吧！探索夢想星球」為主題，深受小朋友喜愛的「五力藝文精靈」帶著大家從6月21日至7月13日，連續4個週末精彩不間斷，活動橫跨楊梅、大溪、復興、蘆竹、大園、龍潭6大行政區，包含4場前導演出、27場小型表演、84攤兒童藝術市集及4場大型舞台演出， 17組優秀表演團隊輪番上陣，邀請大小朋友闔家來趟藝術冒險之旅，攜手探索、玩翻桃園！

兒童藝術節的「五力藝文精靈」今年再度與大家相見，帶領孩子們一起變身為小小太空探險員，前往「智慧、探索、合作、創意、勇氣」5種不同領域的奇幻星球，讓孩子在無拘無束的藝術樂園中盡情揮灑創意、快樂放電。今年活動主軸以想像力、專注力、社交力、創造力、美學力為核心，希望透過豐富多元的藝文體驗，更能讓孩子勇於發掘自我、興趣及潛能，培養豐富的內涵，一起開心成長！

台下小朋友欣賞表演。
台下小朋友欣賞表演。

桃園兒童藝術節最大亮點，分別於7月5至6日在大園區桃園陽光劇場、7月12至13日在龍潭區龍潭運動公園盛大開場，精彩內容涵蓋魔術、戲劇、音樂、舞蹈，還有特殊的移動式解謎、闖關式演出等多元表演類型節目。此外，現場也搭配體驗遊戲、親子手作與各類美食的藝術市集，晚上更有如果兒童劇團《流浪狗之歌》、盛保羅魔幻劇團《魔幻時空》、風動室內樂團《彼得與狼》、風車圖書的《Food超人－消失的食譜》帶來的壓軸演出，打造全方位、專屬於親子的藝術盛宴。2025桃園兒童藝術節，邀請您一起在桃園留下難忘的夏日回憶！更多活動詳情請上「桃演本鋪」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/typerformanceart/)或活動官網(https://www.2025tycaf.com.tw)查詢。

如果兒童劇團《流浪狗之歌》開場表演。
如果兒童劇團《流浪狗之歌》開場表演。

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