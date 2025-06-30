「新北巷弄藝起來」精采登場！歌仔戲、布袋戲、打擊樂7月輪番上陣

「2025新北巷弄藝起來」繼6月28日由「明華園戲劇團」帶來《四兩王后》熱鬧展開後，7月將陸續於石門、石碇、瑞芳及永和等地登場，邀請多組傑出團隊接棒演出，包含「一心戲劇團」、「雷音劇坊」、「亦宛然掌中劇團」與「雙子打擊樂團」，帶來兼具深度與娛樂性的藝文饗宴，讓藝術走進社區、貼近市民生活。

新北市文化局表示，自2014年起開辦的「巷弄藝起來」至今已走入新北29個行政區，累計舉辦242場演出，吸引超過93萬5千人次參與，是新北推動藝文近用與文化平權的重要政策。把演出送到家門口，讓文化真正融入市民的日常，也讓更多人看見臺灣藝文的美。

7月19日（六）下午4點由「雷音劇坊」演出布袋戲《青瞑龍與青瞑蛇》。

7月的演出場場精采，7月5日（六）晚間7點在石門區公所前，由「一心戲劇團」演出歌仔戲《啾咪！愛咋》，劇情改編自18世紀法國劇作家馬里伏的作品，融合歐洲導演Lukas Hemleb的跨文化視野，呈現角色心理層層轉化的細膩劇情，為臺灣歌仔戲注入現代戲劇美學與國際能量；7月19日（六）下午4點於石碇區的石碇之心廣場，由「雷音劇坊」演出布袋戲《青瞑龍與青瞑蛇》，融合臺灣在地故事與台語創作，展現傳統戲劇新風貌，適合親子同樂。

7月26日（六）晚間7點於瑞芳火車站前廣場，將由「亦宛然掌中劇團」，帶來經典布袋戲《巧遇姻緣》。

另外，7月26日（六）晚間7點於瑞芳火車站前廣場，將由國寶級大師李天祿創立的「亦宛然掌中劇團」，帶來經典布袋戲《巧遇姻緣》；7月27日（日）晚間7點在永和仁愛公園，則邀請新北傑出演藝團隊「雙子打擊樂團」演出。「雙子打擊樂團」由雙胞胎音樂家簡任廷、簡任佑組成，帶領觀眾進入一場獨特的擊樂聲音旅程。

7月27日（日）晚間7點在永和仁愛公園，邀請新北傑出演藝團隊「雙子打擊樂團」演出。

「新北巷弄藝起來」不僅演出深入巷弄，更以多元類型、年齡共融為特色，節目涵蓋傳統戲曲、布袋戲、兒童劇、打擊樂及民歌演唱等。活動自6月至9月間，巡演至新北市中和、石門、石碇、瑞芳、永和、三重、貢寮、金山、樹林、泰山、三芝、林口、新店、新莊、五股及淡水等16區，打造全民共享的社區藝文盛宴。

8月及9月場次則有「唐美雲歌仔戲團」、「如果兒童劇團」、「九歌兒童劇團」、「風神寶寶兒童劇團」、「宋坤傳藝」、「偶偶偶劇團」，以及國臺語音樂會和民歌音樂會等精采節目。活動免費入場，相關演出資訊可上「巷弄藝起來」官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/NTCPAIC/）查詢。(新北市政府文化局 廣告)