拯救皮皮獅 暑假上山打怪！ 森遊竹縣 集章開戰

新竹縣政府推出備受期待的「森遊竹縣」登山集章活動，將於6月27日開跑至10月底。路線涵蓋10至12條特色步道，自2022年首推以來，已成為全台戶外愛好者的夏季盛事，每年吸引逾萬人參與，山友稱是新竹縣專屬的暑假作業。活動導入「健行筆記」App中的「寶石任務」功能，結合活動指定步道進行路線設計與挑戰機制設定，參與者透過手機即時記錄登山軌跡、定位與完成任務條件，快速獲得虛擬寶石獎勵，並可同步上傳至個人頁面。

今年以竹縣湖口、竹東及竹北將達成全台「人口三冠王」殊榮為靈感，推出「拯救皮皮獅大作戰」。參加者隨機分為兩隊，透過蒐集寶石數量在湖口、竹東、竹北三大關卡展開激烈賽，競逐包括7-11禮券、皮皮獅一卡通與可愛玩偶等豐富好禮。今年夏天，邀請熱愛自然的民眾加入挑戰，一同探索山林之美，感受新竹縣獨特的夏季魅力。

文山步道可鳥瞰竹北市，亦可看到高鐵疾馳而過，為此步道增添樂趣。

四寮溪步道擁有豐富的生態景觀。

石光古道途中有露德聖母朝聖地等宗教建築，古道兼具人文歷史風貌。

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