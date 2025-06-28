快訊

快改道！ 國3南向中寮隧道內10車連環撞 回堵6公里

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

拯救皮皮獅 暑假上山打怪！ 森遊竹縣 集章開戰

聯合報／ 文、圖／新竹縣政府
李崠山行至最高處，可以欣賞巴洛克風味的古堡，發思古之幽情。
李崠山行至最高處，可以欣賞巴洛克風味的古堡，發思古之幽情。

新竹縣政府推出備受期待的「森遊竹縣」登山集章活動，將於6月27日開跑至10月底。路線涵蓋10至12條特色步道，自2022年首推以來，已成為全台戶外愛好者的夏季盛事，每年吸引逾萬人參與，山友稱是新竹縣專屬的暑假作業。活動導入「健行筆記」App中的「寶石任務」功能，結合活動指定步道進行路線設計與挑戰機制設定，參與者透過手機即時記錄登山軌跡、定位與完成任務條件，快速獲得虛擬寶石獎勵，並可同步上傳至個人頁面。

今年以竹縣湖口、竹東及竹北將達成全台「人口三冠王」殊榮為靈感，推出「拯救皮皮獅大作戰」。參加者隨機分為兩隊，透過蒐集寶石數量在湖口、竹東、竹北三大關卡展開激烈賽，競逐包括7-11禮券、皮皮獅一卡通與可愛玩偶等豐富好禮。今年夏天，邀請熱愛自然的民眾加入挑戰，一同探索山林之美，感受新竹縣獨特的夏季魅力。

文山步道可鳥瞰竹北市，亦可看到高鐵疾馳而過，為此步道增添樂趣。
文山步道可鳥瞰竹北市，亦可看到高鐵疾馳而過，為此步道增添樂趣。

四寮溪步道擁有豐富的生態景觀。
四寮溪步道擁有豐富的生態景觀。

石光古道途中有露德聖母朝聖地等宗教建築，古道兼具人文歷史風貌。
石光古道途中有露德聖母朝聖地等宗教建築，古道兼具人文歷史風貌。

新竹縣政府廣告

相關新聞

科技數位新時代 透過APP讓您暢遊苗栗

炎炎夏日何處去，整天待在冷氣房的您厭倦了重複的生活嗎，苗栗有壯闊的河山、豐富的人文風情、垂涎三尺的美食，心動不如趕快行動，讓苗栗為您帶來滿滿的精采回憶。 位處台灣中部，具有地理優勢，

走進台南傳統市場 感受創意新日常

台南傳統市場不只是採買場所，更是城市生活的縮影。在這些人情味濃厚的市場裡，有許多用心經營的小攤位，他們結合創意、地方食材與職人精神，讓每一次逛市場都充滿驚喜。 新營第三公有零售市場｜金月

2025桃園兒童藝術節來了！17組演出陣容一次看

暑期週末哪裡玩？一年一度的桃園兒童藝術節再度登場啦！今年以「一起出發吧！探索夢想星球」為主題，深受小朋友喜愛的「五力藝文精靈」帶著大家從6月21日至7月13日，連續4個週末精彩不間斷，活動橫跨楊梅、大

拯救皮皮獅 暑假上山打怪！ 森遊竹縣 集章開戰

新竹縣政府推出備受期待的「森遊竹縣」登山集章活動，將於6月27日開跑至10月底。路線涵蓋10至12條特色步道，自2022年首推以來，已成為全台戶外愛好者的夏季盛事，每年吸引逾萬人參與，山友稱是新竹縣專

新北市濕地故事館登場 探索濕地之美 守護生態未來

漳和濕地是新北市首座都會人工濕地，新北市環保局推出水環境教育特展「濕情話意–話漳和」，以漳和濕地為特展主題，從濕地水質淨化到生態多樣化的動植物，邀請民眾一起認識濕地生態與保護重要性，並深入了解漳和濕地

雲林競艷 精彩無限——114年全國運動會盛大登場！

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行，這場國內最高規格的運動盛事，由縣長張麗善率領籌備處6部32組團隊全力策劃，攜手打造一場專業、精彩、溫暖人心的運動嘉年華，展現雲林的熱情與實力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。