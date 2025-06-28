快訊

快改道！ 國3南向中寮隧道內10車連環撞 回堵6公里

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

新北市濕地故事館登場 探索濕地之美 守護生態未來

聯合報／ 文、圖／新北市環保局
「濕情話意–話漳和」特展於板橋435藝文特區內的濕地故事館展開。圖／新北市環保局提供
「濕情話意–話漳和」特展於板橋435藝文特區內的濕地故事館展開。圖／新北市環保局提供

漳和濕地是新北市首座都會人工濕地，新北市環保局推出水環境教育特展「濕情話意–話漳和」，以漳和濕地為特展主題，從濕地水質淨化到生態多樣化的動植物，邀請民眾一起認識濕地生態與保護重要性，並深入了解漳和濕地各式各樣的面貌，體會濕地之美。特展在板橋435藝文特區內的濕地故事館，展期自3月16日起至8月31日止，免費參觀。

志工帶領孩子們一起認識濕地生態與保護的重要性，並深入了解漳和濕地各式各樣的面貌。圖／新北市環保局提供
志工帶領孩子們一起認識濕地生態與保護的重要性，並深入了解漳和濕地各式各樣的面貌。圖／新北市環保局提供

市府在5月17日與6月21日舉辦的「濕地和平保衛戰」互動式環境教育活動，吸引許多民眾踴躍參加，在輕鬆愉快的氛圍中，孩子們不僅玩得盡興，也從中建立起初步的環境保育觀念，更促進了親子間的交流與合作，還有機會獲得專屬的紀念品。

環保局說，濕地保護不只是大眾關注的議題，也可以透過充滿樂趣的方式深入人心，活動以闖關遊戲、實境解謎等方式設計，讓民眾走進來濕地故事館參觀，在遊戲中自然學習濕地知識，認識動植物的棲息環境與濕地在生態系中的重要角色。

活動以遊戲方式設計，讓民眾走進來濕地故事館參觀，在遊戲中自然學習濕地知識。圖／新北市環保局提供
活動以遊戲方式設計，讓民眾走進來濕地故事館參觀，在遊戲中自然學習濕地知識。圖／新北市環保局提供

錯過民眾還有機會在7月19日及8月16日參加「濕地和平保衛戰」，環保局邀請家長與孩子一同深入濕地的世界，探索自然的奧妙。活動時間為下午1時至4時，採現場報名方式，限額100名，還能參加「漳和濕地小旅行」抽獎。透過寓教於樂的方式，讓環境保育的理念從小扎根，在親身體驗與歡笑中激發對大自然的珍惜與關懷，培養未來環境守護者的使命感與行動力。

環保局表示，濕地的守護是大家的責任，有些濕地的生態仰賴水環境巡守隊的守護，適逢水環境巡守隊成立20周年，將於9月中下旬在濕地故事館舉辦特展與舉辦成立20周年的慶祝活動，將回顧巡守隊20年來守護水域與濕地的歷程，呈現他們在水質監測、生態復育及環境教育等方面的重要貢獻。透過豐富的圖文資料與實物展示，讓民眾深入了解這群默默守護環境的在地力量，為新北市水環境帶來長遠的改變。

環保局說，透過這些活動與展覽，希望大家認識新北市濕地故事館不僅是一個了解濕地生態的平台，也是溝通環境保育理念的橋樑，歡迎企業、團體、學校及民眾踴躍參與。(新北市政府環境保護局廣告)

相關新聞

科技數位新時代 透過APP讓您暢遊苗栗

炎炎夏日何處去，整天待在冷氣房的您厭倦了重複的生活嗎，苗栗有壯闊的河山、豐富的人文風情、垂涎三尺的美食，心動不如趕快行動，讓苗栗為您帶來滿滿的精采回憶。 位處台灣中部，具有地理優勢，

走進台南傳統市場 感受創意新日常

台南傳統市場不只是採買場所，更是城市生活的縮影。在這些人情味濃厚的市場裡，有許多用心經營的小攤位，他們結合創意、地方食材與職人精神，讓每一次逛市場都充滿驚喜。 新營第三公有零售市場｜金月

2025桃園兒童藝術節來了！17組演出陣容一次看

暑期週末哪裡玩？一年一度的桃園兒童藝術節再度登場啦！今年以「一起出發吧！探索夢想星球」為主題，深受小朋友喜愛的「五力藝文精靈」帶著大家從6月21日至7月13日，連續4個週末精彩不間斷，活動橫跨楊梅、大

拯救皮皮獅 暑假上山打怪！ 森遊竹縣 集章開戰

新竹縣政府推出備受期待的「森遊竹縣」登山集章活動，將於6月27日開跑至10月底。路線涵蓋10至12條特色步道，自2022年首推以來，已成為全台戶外愛好者的夏季盛事，每年吸引逾萬人參與，山友稱是新竹縣專

新北市濕地故事館登場 探索濕地之美 守護生態未來

漳和濕地是新北市首座都會人工濕地，新北市環保局推出水環境教育特展「濕情話意–話漳和」，以漳和濕地為特展主題，從濕地水質淨化到生態多樣化的動植物，邀請民眾一起認識濕地生態與保護重要性，並深入了解漳和濕地

雲林競艷 精彩無限——114年全國運動會盛大登場！

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉行，這場國內最高規格的運動盛事，由縣長張麗善率領籌備處6部32組團隊全力策劃，攜手打造一場專業、精彩、溫暖人心的運動嘉年華，展現雲林的熱情與實力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。