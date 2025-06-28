新北市濕地故事館登場 探索濕地之美 守護生態未來

漳和濕地是新北市首座都會人工濕地，新北市環保局推出水環境教育特展「濕情話意–話漳和」，以漳和濕地為特展主題，從濕地水質淨化到生態多樣化的動植物，邀請民眾一起認識濕地生態與保護重要性，並深入了解漳和濕地各式各樣的面貌，體會濕地之美。特展在板橋435藝文特區內的濕地故事館，展期自3月16日起至8月31日止，免費參觀。

志工帶領孩子們一起認識濕地生態與保護的重要性，並深入了解漳和濕地各式各樣的面貌。圖／新北市環保局提供

市府在5月17日與6月21日舉辦的「濕地和平保衛戰」互動式環境教育活動，吸引許多民眾踴躍參加，在輕鬆愉快的氛圍中，孩子們不僅玩得盡興，也從中建立起初步的環境保育觀念，更促進了親子間的交流與合作，還有機會獲得專屬的紀念品。

環保局說，濕地保護不只是大眾關注的議題，也可以透過充滿樂趣的方式深入人心，活動以闖關遊戲、實境解謎等方式設計，讓民眾走進來濕地故事館參觀，在遊戲中自然學習濕地知識，認識動植物的棲息環境與濕地在生態系中的重要角色。

活動以遊戲方式設計，讓民眾走進來濕地故事館參觀，在遊戲中自然學習濕地知識。圖／新北市環保局提供

錯過民眾還有機會在7月19日及8月16日參加「濕地和平保衛戰」，環保局邀請家長與孩子一同深入濕地的世界，探索自然的奧妙。活動時間為下午1時至4時，採現場報名方式，限額100名，還能參加「漳和濕地小旅行」抽獎。透過寓教於樂的方式，讓環境保育的理念從小扎根，在親身體驗與歡笑中激發對大自然的珍惜與關懷，培養未來環境守護者的使命感與行動力。

環保局表示，濕地的守護是大家的責任，有些濕地的生態仰賴水環境巡守隊的守護，適逢水環境巡守隊成立20周年，將於9月中下旬在濕地故事館舉辦特展與舉辦成立20周年的慶祝活動，將回顧巡守隊20年來守護水域與濕地的歷程，呈現他們在水質監測、生態復育及環境教育等方面的重要貢獻。透過豐富的圖文資料與實物展示，讓民眾深入了解這群默默守護環境的在地力量，為新北市水環境帶來長遠的改變。

環保局說，透過這些活動與展覽，希望大家認識新北市濕地故事館不僅是一個了解濕地生態的平台，也是溝通環境保育理念的橋樑，歡迎企業、團體、學校及民眾踴躍參與。(新北市政府環境保護局廣告)