一日生活圈三種風景 竹市府打造新竹「山湖海」城市品牌輕旅行

新竹市擁有300多年深厚歷史文化，兼具山、湖、海三大自然地景，從十八尖山的翠綠林蔭，到青草湖的湖光山色，再到南寮海岸的濱海風光，無論登山健行、湖畔漫遊，或沿海騎行，都能深刻感受新竹獨特的自然魅力與人文風采。

市府近日推出全新「新竹山湖海」的城市品牌輕旅行，用來重新包裝與行銷新竹市的自然景觀與生活風格，加上景點之間距離短且交通便利的先天優勢，帶領民眾深入體驗新竹市的自然與人文魅力。

「山」－是新竹市的歷史文化根源、人文風景與城市靈魂所在

位於市區的十八尖山，作為新竹市的城市綠肺，擁有完善的步道系統，適合全家大小一同健行，享受芬多精與城市美景。往西連結到新竹公園、護城河、東門城、城隍廟與竹蓮寺等新竹市的舊城區。「山」其實就代表著老新竹的歷史記憶、信仰中心與日常生活文化的濃縮場域。

「湖」－城市與自然共融的慢活節奏與家庭生活風格

青草湖位於市區東側，結合水岸步道、湖畔綠地與周邊人文景觀，是一座提供日常休憩、體驗活動、親子共遊的城市綠洲。市府近年來積極活化青草湖空間，推動多元活動，讓青草湖從靜態觀景點轉型為動態生活場，不僅可以悠閒環湖，還能體驗SUP立式划槳與踩天鵝船，在湖光山色間輕鬆擁抱自然，適合喜愛戶外活動的旅人來放鬆身心。

青草湖提供日常休憩、體驗活動、親子共遊的城市綠洲。圖／新竹市政府提供

「海」－來去新竹放風吧 迎風向海的城市開口

從南寮漁港一路延伸至香山濕地，新竹的海岸線集結了自然生態、休閒觀光與文化活動，是一條充滿生命力的「城市藍帶」。結合傳統漁港風情與現代休憩空間，不僅能品嚐新鮮海味，寬闊草地更是放風箏的熱門地點。

搭配風景如畫的十七公里自行車道，享受每一刻海風，順著風景優美的自行車道前行，無論是迎風騎行或漫步徜徉，都能感受到濱海的悠閒氛圍，途中可在賞蟹步道及海天一線看海區駐足，欣賞波濤壯闊的蔚藍美景。

從南寮漁港一路延伸至香山濕地，新竹的海岸線集結了自然生態、休閒觀光與文化活動，是一條充滿生命力的「城市藍帶」。圖／新竹市政府提供

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