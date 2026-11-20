位於三條崙海水浴場旁的「海清宮休閒大樓」，經縣府提報並獲交通部觀光署核定通過，今(20)日正式成為全縣第38間「借問站」外，也是四湖鄉首座借問站，未來將扮演第一線觀光窗口，為旅客提供最親切、即時的在地指引，將人潮順利導入「四湖三條崙海洋生態園區」，而在縣長張麗善積極擘畫、縣府文化觀光處多年的穩健布局下，依循雲東山林、雲中平原到雲西海岸的地理特色，也確立四大文化觀光園區發展主軸，將健康照護、文化保存、空間活化與生態永續，納入整體觀光發展策略，雲林觀光品牌已然成形，近期四大園區更接連傳出核定、開園、開展與獲中央補助等具體進展。

雲林縣長張麗善表示，「四湖三條崙海洋生態園區」是雲林文化觀光園區之一，縣府每年於此舉辦海洋音樂季，同時也成立國際風箏衝浪學校，奠定觀光基礎；海洋教育中心前身為三條崙教育農園，經過活化再利用成為雲林沿海重要教育文化觀光場域，如今海清宮休閒大樓獲觀光署核定為借問站，相信將為在地觀光服務注入新能量。此外，「草嶺石壁森林療癒園區」、「虎尾建國眷村文化園區」及「北港1911好庫文化產業園區」接連獲核定、開園與開展，縣府成功將荒廢數十年的空間翻轉為樂齡、親子與文創兼具的全齡觀光亮點。

四湖三條崙海洋生態園區

文化觀光處謝明璇處長指出，張縣長高度重視雲林的文化觀光發展，縣府局處團隊「動起來」積極深入研究在地景觀與文化底蘊，量身擬定兼顧永續保育與空間活化的觀光政策，縣內許多空間荒廢了二、三十年，透過前瞻眼光、明確方向，把硬體修復與文化軟體一步步做扎實，無論是草嶺石壁、虎尾眷村、百年糖廠、三條崙海岸，都能走出自己的品牌高度，成為讓雲林人感到驕傲。

以位於雲東山區的「草嶺石壁森林療癒園區」為例，歷經多年爭取並跨縣市與南投縣政府合作後，今年10月30日正式獲交通部觀光署核定公告為「指定觀光地區」，具備明確的法源依據後，未來將能更有效落實園區整體的經營管理與發展，更加系統性地維護環境品質，提升交通與旅遊服務，同時兼顧地方繁榮與自然生態保障，打造更完善的國際級療癒基地。

草嶺石壁森林療育園區

雲中平原的「虎尾建國眷村文化園區」於10月底舉辦「2026二村開門」活動宣告眷村活化轉型外，也象徵歷史記憶走向新生；此外，近期再獲文化部暫核第3期聚落保存再現計畫逾1億154萬3,000元補助，將接續啟動建國二村等20棟建築及建國一村丙棟眷舍修復工程。園區透過雙村分工兼顧全齡需求，建國一村主打文創與青創基地；建國二村則融入生態藝術與食農教育，規劃攀樹、鑽防空洞等體驗，讓老眷村轉型為假日親子好去處。

虎尾建國眷村文化園區

至於雲西地區，則以文化與海岸雙軌並進。閒置多年的百年北港糖廠在縣府分期編列經費規劃修復12座倉庫後（已完成4座、今年底再完成5座、明年完成最後3座），於10月26日「北港1911好庫文化產業園區」以「百藝共響･好庫新生」為主題正式開園，同步推出「燈會原鄉」、「拾光珀影」與「雲林好Good(s)」三大特展及每月兩次的「好庫市集」，串聯北港朝天宮與舊市街，讓旅客從「到北港進香」進一步延伸為「走進北港、停留北港、認識北港」，使百年糖廠從地方產業記憶，轉化為面向下一個世代的文化據點。

文化觀光處謝處長強調，雲林的觀光已全面升級！縣府推動文化觀光的腳步不會停歇，將持續以「文化日常」、「慢遊雲林」、「永續共生」為主軸，結合雲林觀光景點、主題遊程及特色活動，盼吸引各類型遊客來訪，為地方與國際觀光注入更多活力，進而實質帶動地方產業經濟發展，創造更多就業機會，讓年輕人得以留在雲林，更讓在外地打拚的鄉親能返鄉就業長居，進一步實踐成為最幸福城市終極目標。

雲林縣政府文化觀光處 廣告