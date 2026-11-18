燈光點亮城市，愛心溫暖人心！信邦電子集團響應2027台灣燈會在苗栗，捐贈200台輪椅及100台嬰兒車，提供賞燈民眾使用，讓長者、行動不便者及攜帶幼兒的家庭，都能更加安心、從容地參與燈會，感受苗栗的熱情與溫暖，燈會結束後，這批物資也將依需求分配至公部門及長照等相關機構，讓愛心從賞燈旅程延續到日常生活。

企業暖心回饋 縣長鍾東錦致謝

捐贈儀式11月18日在苗栗縣政府舉行，縣長鍾東錦代表致贈感謝狀，鍾東錦表示，台灣燈會不僅是展現城市特色的盛會，也是凝聚善意、傳遞幸福的平台，感謝信邦電子集團以實際行動回饋苗栗，關心不同族群的賞燈需求，讓企業的支持化為民眾感受得到的便利與照顧，也讓燈會在璀璨光影之外，更添一份人情的溫度。

縣府指出，對長者及行動不便者而言，一台輪椅能減輕移動負擔，增加與家人同行的機會；對攜帶幼兒的家長而言，一台嬰兒車則能讓親子出遊更加輕鬆，信邦電子集團從這些細微而實際的需求出發，以200台輪椅及100台嬰兒車支持燈會服務，展現企業關懷地方、回饋社會的責任與心意，讓「心中有愛、樂於分享」化為具體行動。

燈會後延續善意 挹注社福與長照機構

縣府工商發展處表示，這份捐贈的意義，不僅在於燈會期間的服務，更在於活動結束後持續發揮的照顧力量，縣府將依各單位實際需求及物資適用性，妥善規畫後續分配，讓輪椅及嬰兒車在公部門、長照等相關機構繼續服務民眾，使企業愛心長久延續。

苗栗縣政府社會處、長照處表示，燈會期間將規劃輪椅及嬰兒車借用服務，相關服務地點與借用方式將另行公告，歡迎有需要的民眾多加利用。期待透過企業與縣府攜手，讓2027台灣燈會成為一場兼具光彩與關懷的盛會，陪伴更多家庭共享賞燈的美好時光，讓每一步都有愛隨行。

信邦電子捐贈苗栗縣政府輪椅和嬰兒推車，場面相當溫馨。

此外，為發揮輪椅及嬰兒車最大效益，落實資源共享及公益關懷精神，贈予2區輔具資源中心、30家住宿式機構、7家身障住宿式機構、5區社會福利服務中心、親子館、托嬰中心及戶政、地政事務所，期望透過產官學與民間團體的緊密結合，共同實踐「性別平權、高齡友善」的施政承諾，將苗栗縣塑造為安全、尊榮且永續發展的幸福城市。（苗栗縣政府廣告）