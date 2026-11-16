苗栗消防救災救護升級 砸近5.8億蓋六個分隊新廳舍 OHCA救命率創新高

消防人員救災救護第一線，苗栗縣長鍾東錦上任以來，砸了近5.8億元，推動6處消防分隊廳舍新建、增建及整修工程，此外，積極培訓高級救護技術員（EMT-P），從22人逐漸增加到目前54人，OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率33%創新高，救災救護量能升級。

獅潭、象鼻、銅鑼、頭份、三灣及竹南消防分隊，廳舍老舊或空間不足，鍾縣長責由縣府消防局辦理新建、增建及重建工程，爭取中央補助約3億元，總經費近5.8億元，其中，獅潭分隊原廳舍36年歷史，新廳舍地上3層樓、總樓地板面積約391坪，11月10日落成啟用；泰安鄉象鼻分隊原廳舍僅58坪，興建地上2層樓、總樓地板面積109坪的新廳舍，外觀融入泰雅族圖騰及服飾元素，今年11月13日啟用，守護象鼻、士林、梅園居民，並規畫作為山域救援前進指揮及資源集結據點，

三灣分隊重建工程，去年10月開工，預計今年底完工，竹南分隊增建及整修工程今年2月動土，預計2027年啟用，銅鑼分隊重建工程今年9月開工，預計2028年啟用，頭份分隊11月增建工程動土，預計2028年完工啟用。三灣分隊也納入這波廳舍整建計畫，6處消防廳舍建設逐步到位，提升消防同仁的工作與備勤品質，強化各地救災救護量能。

此外，消防局搶黃金救命時間，提升到院前緊急救護品質及專業救護量能，消防局持續培訓EMT-P，今年鍾東錦決定由縣府第一次編列440萬元，自辦EMT-P訓練，連新竹縣政府消防局都來報名參加，EMT-P從2023年22人，逐漸增加到目前54人，各分隊配置至少1名，今年結訓後全縣EMT-P人數將達74人，占實際救護人員比例達18.5%。

EMT-P不只是數字的增加，更代表第一線救護專業及量能上的全面升級，反映在實際救護，OHCA患者送達醫院前，接受更即時、完整的高級心臟救命術處置，統計急救恢復自發性循環（ROSC）成功率，從2023年24%，提升至今年33%，成長9%，也創了新高。

值得一提的是縣府新推出「2027消防形象月曆」，規畫12個主題，結合救援器材、消防車輛及防災宣導，呈現消防人員平日投入災害搶救、緊急救護及各項防災工作的辛勞與專業，更期待鄉親一起關注消防安全議題，將防災觀念落實到日常生活。（苗栗縣政府廣告）

苗栗縣政府今年第一次編列440萬元，自辦EMT-P訓練，連新竹縣政府消防局都來報名參加。