「2026光織影舞」吸引153萬參觀人次創新高　從諸羅八景走向國際舞台 點亮嘉義城市品牌

「2026嘉義市光織影舞－光影藝術展」歷經17天展期，11日晚間在北香湖公園溫馨落幕，累計吸引153萬人次到訪，創下歷年新高紀錄，嘉義市長黃敏惠也特別於昨日晚間閉幕後來到現場，感謝市府及協勤團隊的合作與辛勞。今年以迪士尼《小熊維尼》100週年為主題延伸創意打造「光影森林」，透過10大光影藝術裝置、假日表演及市集活動，成功吸引全台民眾走進嘉義市，也再次擦亮「光織影舞」作為全台最具代表性的秋季觀光品牌。

嘉義市長黃敏惠表示，「光織影舞」從2020年創辦至今邁入第7年，市府團隊持續透過創新策展與跨界合作，今年「光影森林」主視覺一公開，便在社群平台掀起熱烈討論，尚未正式開展即累積高人氣與網路聲量，試燈期間即吸引了44萬人次，正式展期累積超過153萬參觀人次。高達9公尺、手持3公尺紅色氣球的小熊維尼裝置，以及湖面閃耀金黃色光芒的巨大月球，成為最受歡迎的打卡熱點。白天可欣賞湖光綠意，夜晚則沉浸於童話般的光影氛圍之中，讓跨越一世紀的經典故事在嘉義市展現全新樣貌，讓光織影舞從地方節慶活動逐步成長為具有全國知名度與國際能見度的城市品牌。

高達9公尺、手持3公尺紅色氣球的小熊維尼裝置，以及湖面閃耀金黃色光芒的巨大月球，成為最受歡迎的打卡熱點。

「2026光織影舞」累計吸引153萬參觀人次創新高，點亮嘉義市品牌。

「2026光織影舞」累計吸引153萬參觀人次創新高，點亮嘉義市品牌。

觀光新聞處鄭雅文處長表示，「光織影舞」不只是一場光影藝術展，更肩負活絡夜間經濟、打造城市觀光品牌的重要使命。近年來，在觀光建設與品牌活動持續推動下，嘉義市觀光產業展現亮眼成長成果。2025年住宿營利事業銷售額破30億，較2019年19億7,600萬成長52.8%。2026年上半年住宿人次超過121萬，住宿人次較2019年同期91萬成長32.6%。此外，依據觀光署統計，今年中秋連假9月26日全臺旅宿平均訂房率，嘉義市以82.07%居全台之冠，顯示越來越多旅客選擇留宿嘉義市、深度體驗城市魅力。今年《光織影舞》吸引大批民眾熱情參與，其中外縣市遊客占比超過七成，更有來自港澳、日本、韓國等地的海外旅客慕名而來，專程造訪嘉義市共襄盛舉，展現「光織影舞」日益提升的品牌號召力。

市集攤商表示展期人潮明顯增加，尤其連假期間家庭客比例大幅提升。

今年光織影舞市集現場攤商也表示，展期人潮明顯增加，尤其連假期間家庭客比例大幅提升，許多民眾賞燈後持續於市集停留消費，帶動周邊商機成長。結合嘉義在地蜂蜜推出的限定彩蛋「行動蜂蜜罐」雞蛋冰，更成為民眾爭相拍照打卡及品嚐的人氣商品，也讓在地養蜂產業被更多人看見。

光織影舞能夠持續成長，背後也見證著北香湖公園的蛻變歷程。過去名列《諸羅縣誌》諸羅八景之一的「北香秋荷」，曾隨著城市發展逐漸消失於人們記憶之中。市府於2010年推動北香湖再現工程，克服土地取得及經費籌措等挑戰，不僅重現湖光水色，也同步改善排水與滯洪功能。如今的北香湖不只是市民休憩運動的重要綠地，更兼具生態保育與城市韌性功能，並隨著各項建設與環境優化逐步到位，展現日夜皆美的新風貌，成為嘉義市最具代表性的城市舞台。

市府表示，從消失的諸羅八景，到今日吸引數百萬人目光的城市舞台，北香湖的再現不僅找回一座湖泊，更見證嘉義市透過觀光品牌帶動城市轉型的發展成果。未來市府將持續以「越在地、越國際」為核心理念，深化城市品牌特色，讓更多人因為光織影舞認識嘉義市、走進嘉義市，也願意再次選擇嘉義市。光織影舞成為嘉義市中秋最具代表性的城市品牌活動，每年中秋連假開幕後，大批遊客湧入北香湖公園朝聖，熱潮一路延續至10月連假。從展前宣傳、開幕活動到展期內容形成接力效應，吸引親子家庭、年輕族群及外縣市旅客接連造訪，也成為今年參觀人次再創新高的重要關鍵。

黃敏惠市長感謝協勤團隊的合作與辛勞。

嘉義市政府感謝所有市民、遊客、藝文及表演團隊、在地店家與幕前幕後工作人員共同參與，攜手成就2026光織影舞的精彩篇章，讓北香湖公園再次成為秋日最璀璨、最溫暖的城市舞台。

（嘉義市政府廣告）