2027年台灣燈會在苗栗—點亮山海慢城！全國花燈競賽盛大開跑，「燈王」寶座與豐富獎金等您來拿！

為迎接「2027年台灣燈會在苗栗」國際盛會，苗栗縣政府積極展開各項籌備工作，115年9月23日正式公布全國花燈競賽實施計畫。為替燈會培育優秀創作能量，教育處已於今年暑假成功辦理4場次花燈製作研習，吸引約1,000名師生投入，不僅為花燈競賽打下扎實基礎，更展現苗栗豐沛的教育力與文化創意。縣府期盼透過競賽活動推展民俗技藝與固有文化，並結合多元素材與創意，誠摯邀請全國各級學校師生、機關團體及對花燈製作有興趣之民眾踴躍組隊報名送件。

本次競賽共分為「親子組（含國小、幼兒園）」、「國中組」、「高中職組」、「大專社會組」及「機關團體組」等五大組別，每件作品報名人數上限為7人（含作者及指導老師）。競賽主題豐富多元，創作參考元素包含羊年生肖、智慧城市、產業科技、多元文化、族群共榮、年輕城市、宮廟慶典、觀光特色及美食文化等為主軸，設計上亦可融入山海慢城的自然景致。此外，為呼應 SDGs 永續發展目標，鼓勵運用在地素材並導入淨零排放概念，讓燈藝創作與環境永續共生，共同實踐生活美學。

本次競賽均採線上報名，詳情請參閱「2027台灣燈會在苗栗－全國花燈競賽」網站（網址：lantern2027.utk.com.tw），報名時間自115年10月19日起至12月4日止，並須於115年12月31日前完成花燈作品資料修改、上傳作品圖檔與核章確認單。為鼓勵優秀創作，各組設有特優（含「燈王」一名，獎金6萬元）、優等、甲等及佳作等獎項，另高中職以下指導教師可依規定辦理敘獎。

縣長鍾東錦表示，花燈競賽不僅是傳統技藝的傳承，更是凝聚在地特色的契機，期盼透過融合多元文化與國際永續視野的精緻燈藝，向海內外遊客展現苗栗的蛻變與獨特魅力，歡迎各界好手踴躍參賽，共同見證點亮台灣的璀璨時刻。

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