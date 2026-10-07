熊熊抵嘉「大白熊集點趣」限時登場 尋找10隻大白熊集點換限定托特包 邀您漫遊嘉市趣味尋寶
今年秋天的嘉義市，吹起萌度破表的「熊熊旋風」！中秋夜登場的《光織影舞》以《小熊維尼》100週年為主題，將北香湖化身童趣光影森林。今年初陸續現身街頭的10隻超萌大白熊，也向旅人熱情招手，自10月5日起，推出「熊熊抵嘉－大白熊集點趣」活動，邀請大家循著今年10隻「新生報到」的大白熊足跡漫遊嘉義市，尋熊、蒐集電子章，兌換限量托特包，展開一趟日夜皆美、趣味十足的秋日小旅行。
嘉義市長黃敏惠表示，今年秋日，嘉義市魅力「熊熊」來襲！嘉義市城市品牌《光織影舞》在中秋夜點亮北香湖，開展首週即吸引超過54萬人次參觀，為城市帶來滿滿人潮。為進一步擴大這波觀光潮，市府自10月5日起推出「熊熊抵嘉－大白熊集點趣」，由今年全新亮相的10組大白熊化身萌力十足的城市領路人，希望讓遊客從「尋熊」延伸為一趟城市小旅行，沿途感受城市摩登與懷舊交織的魅力。
市府觀光新聞處鄭雅文處長表示，「熊熊抵嘉－大白熊集點趣」自10月5日至10月11日間，民眾只要下載「愛嘉義」App，在app中搜尋「嘉義市政府會員集點系統」（ https://cypoint-web.chiayi.gov.tw ），或掃描現場QR code註冊並登入會員，即可循著今年新亮相的10隻大白熊足跡完成集點。
鄭雅文處長說明，每找到1隻大白熊即可獲得1點，集滿10點即可取得民生公園兌換資格。限量好禮將於10月5日至11日，每日下午4時至8時，在北香湖公園「2026光織影舞」活動會場廣場服務站-光影森林站開放兌換，每日數量有限，送完為止。
期待「蒐集大白熊」成為旅程的起點，引領民眾在尋找熊熊的過程中，發現平時未曾留意的城市風景，走進嘉義的歷史、人文、自然與生活場域，在一站站探索之間，累積屬於自己的嘉市旅行記憶。
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