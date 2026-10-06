雙颱重創後重生！蘭潭後山步道將開放，黃敏惠市長邀市民共遊城市後花園。

嘉義市政府持續推動蘭潭景區公共設施與遊憩環境升級。繼今年初好漢坡步道整修完成後，因113年凱米颱風而重創的蘭潭後山步道及橋梁，也已於近日完成修復，將重新開放。黃敏惠市長日前率市府團隊實地視察，肯定工程團隊克服山區地形崎嶇、機具進場不易，以及施工期間又遭逢丹娜絲颱風、連續豪雨等挑戰，仍全力完成工程。此次於開放前透過實地視察，確認工程品質與通行安全，力求步道以更安全、更完善的面貌重新迎接市民與遊客。

黃敏惠市長視察蘭潭後山步道景觀橋完工情形。

黃敏惠市長表示，蘭潭後山步道歷經113年凱米颱風及後續豪雨侵襲，造成邊坡嚴重沖刷、棧橋受損及部分基礎流失，市府第一時間封閉步道並投入經費修復。由於山區地形崎嶇、大型機具進場不易，施工期間再遇汛期、豪雨及丹娜絲颱風等考驗，工程相當艱鉅。

景觀橋面板及欄杆採用塑木材質，提高耐候性與使用安全。

黃敏惠市長說明，此次修復不只是恢復步道功能，更在安全前提下兼顧生態景觀與環境韌性。此次修復的景觀橋梁採不落墩方式設計，降低河道阻塞及後續災害風險。大面積崩落的山壁則採植生護坡工法，透過植栽搭配岩釘穩固邊坡，部分區域更須仰賴人工及繩索吊掛施作，施工過程困難重重。她特別感謝工程團隊克服層層難關、堅守品質與安全，讓後山步道以更安全、完善的面貌重新迎接市民。

好漢坡步道完成修繕，優化動線並強化防滑，提升通行安全。

黃敏惠市長也提到，蘭潭的發展不能只靠單一工程，而要從環境、遊憩動線到周邊資源進行整體整合。市府過去與嘉義大學簽署合作備忘錄（MOU），共同提出「林梢夕照 月影潭心」計畫，從用地協調到整體規劃均已有高度共識，希望改善水庫高差造成的動線阻隔、停車不足及觀光發展受限等問題。雖然相關提案未獲中央足夠重視，市府仍持續透過各項工程逐步優化蘭潭景觀與遊憩環境，為嘉義市創造更大的觀光動能。

蘭潭後山步道景觀橋梁採不落墩方式設計，降低河道阻塞及後續災害風險。

觀光新聞處鄭雅文處長說明，此次後山步道及既有橋梁重建，不僅著眼於修復，更從安全、防災、生態友善與景觀整體性全面檢視。景觀橋面板及欄杆採用塑木材質，提高耐候性與使用安全，受颱風影響滑落的邊壁則以岩釘固定，強化邊坡穩定，並搭配植生復育降低水土流失。工程亦就地取材設置具透水性的土石籠，在穩定邊坡的同時，也兼顧減碳與工程效益，工程總經費為2,218萬元。

觀光新聞處表示，今年初完成改善的好漢坡步道，則透過動線調整與防滑改善，讓不同年齡與體能的市民都能安心使用。市府近年除持續導入AI人形辨識系統，強化蘭潭周邊水域安全，今年也更新設置3隻融入自然景觀的大白熊裝置，提升遊憩趣味。未來市府將持續盤點蘭潭周邊公共設施與遊憩需求，從步道安全、環境維護、景觀營造到觀光資源串聯逐步推進，提升蘭潭整體環境品質與觀光吸引力。

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