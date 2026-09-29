「2026嘉義市光織影舞」首週吸引54萬人次，第二週強檔卡司接力登場。

「2026嘉義市光織影舞」中秋連假盛大開幕，吸引大批市民與遊客湧入，中秋連假累計超過54萬人次到訪，更帶動嘉義市觀光潮持續升溫，依據交通部觀光署統計，9月26日全臺旅宿平均訂房率，嘉義市以82.07%居全國之冠。今年適逢迪士尼《小熊維尼》100週年，經典故事跨世代的超人氣魅力成功掀起話題，9米高小熊維尼造型氣偶成為社群打卡焦點。第二週精彩活動持續登場，集結知名歌手演出、魔術等多元演出，邀請民眾把握至10月11日的展期，一起來嘉義市「賞光影、聽好歌，漫遊光影森林」。

「2026嘉義市光織影舞」熱鬧登場，市長黃敏惠（右3）參加開幕儀式。

「2026嘉義市光織影舞」攜手迪士尼合作，打造小熊維尼光影森林。

嘉義市長黃敏惠表示，今年活動主題曝光後便「未演先轟動」，日夜皆好拍的十大展區自開幕前就備受期待，正式開展後更在4天連假湧入超過54萬人次，讓整座城市從白天到夜晚都洋溢著歡樂氛圍，許多店家、旅宿都反應人潮「很有感」。此次活動以嶄新的光影藝術形式，將跨越百年的溫暖與感動帶進嘉義市，傳遞友誼、陪伴及彼此扶持的美好價值。

「2026嘉義市光織影舞」帶動住宿及觀光，吸引上萬人齊聚賞燈。

觀光新聞處處長鄭雅文表示，活動首週在網路社群掀起熱烈迴響，很高興看到不分年齡的大小朋友，在賞展之餘也透過照片與心得分享各自眼中的光影魅力。活動湧現的人潮更進一步帶動住宿及城市觀光效益，依據交通部觀光署統計，9月26日全臺旅宿平均訂房率，嘉義市以82.07%居全國之冠。此外，許多民眾也選擇以低碳運具串遊市區景點。連假4天期間，全市YouBike日均使用量達9,346次，較今年8月成長40.3％，相較去年同期間日均7,127次，也成長31.1％，顯示活動不僅成功匯聚觀光人潮，也帶動民眾以低碳、便利的方式暢遊嘉義市。

「2026嘉義市光織影舞」除了光影裝置，活動期間特別打造「行動蜂蜜罐」古早味雞蛋冰推車，化身展區中充滿童趣的互動彩蛋。

觀光新聞處提到，《光織影舞》第二週末再推強檔演出，知名魔術師吳冠達，以俐落又驚喜的魔術，帶領民眾進入奇幻世界；「靈魂歌姬」家家，用充滿感情且具穿透力的渾厚嗓音詮釋多首經典歌曲，搭配北香湖夜色，增添浪漫氛圍；男團Energy主唱蕭景鴻（阿弟），擁有出道24年舞台歷練，一次展現唱跳實力；「情歌王子」李聖傑壓軸登台，招牌深情歌聲唱出一首首膾炙人口的作品，陪伴歌迷沉浸在熟悉的歌聲中。從魔術驚奇、流行勁歌到深情金曲，第二週末精彩節目接力登場，邀請民眾相約北香湖，一起「賞光影、聽好歌，漫遊光影森林」，把歡樂與美好通通帶回家。

「2026嘉義市光織影舞」以嶄新的光影藝術形式，創造親子共樂空間。

嘉義市政府以迪士尼經典故事《小熊維尼》100週年為主題延伸創意，將百年經典故事結合北香湖公園地景，打造光影藝術空間。

嘉義市政府觀光新聞處表示，活動將持續至10月11日（星期日），每晚18時至22時展出，微笑市集自16時起開放，邀請全國遊客把握機會，來嘉義市度過最難忘的光影旅程。活動期間也將提供交通接駁專車服務，於活動期間假日行駛，串連嘉義市棒球場停車場（KANO遊客中心）、嘉義火車站前站與北香湖公園，提供安全、便利又環保的交通選擇。詳細活動資訊，請上「嘉義市觀光旅遊網」及「光織影舞活動網站」（https://travel.chiayi.gov.tw/DancingofLightandShadows2026/index.html），或搜尋FB、IG「嘉市好旅行」。

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