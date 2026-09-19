秋遊大埔正當時！預訂旅宿半價聽音樂會 77間店家消費滿額抽iPad

秋意漸濃，正是拋下煩惱，來趟小旅行的好時機！2026曾文水庫峽谷音樂會「店家消費滿額抽好禮活動」自即日起至11月9日止至指定店家大快朵頤或採買在地伴手禮等，達到消費門檻就有機會把iPad、AirPods 4 等夢幻大獎直接抱回家，吃喝玩樂還能順便試手氣！不只抽獎超有料，凡於11月6日或11月7日入住指定合作旅宿(凱撒趣淘漫旅台南館、走馬瀨農場、龜丹六二溫泉山房、阿里山東方明珠國際大飯店、阿里山月灣Villa、覓光心旅民宿及鈺景民宿等7家)，即有機會以半價甜甜價解鎖曾文水庫峽谷音樂會，多元旅宿選擇滿足情侶、好友、親子及家庭等不同旅遊需求，住下來、慢慢玩，感受大埔山林與水庫交織的自然魅力。

▲消費滿額抽Ipad。

▲消費滿額抽好禮-鈴蘭碗粿。

西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，「曾文水庫峽谷音樂會」將自然風光、藝術音樂與在地產業完美結合，今年特別推出獨家限定住房優惠方案、套裝遊程及周邊店家串聯，盼能延長旅客停留時間，在大埔深度旅遊的同時還能累積抽獎機會，讓「吃、住、玩、抽」成為秋遊大埔的新玩法，不僅讓旅客玩得盡興、抽得過癮，更希望讓活動所帶來的觀光效益持續走進地方。

▲置身於曾文水庫的飛鷹峽谷享受曾文水庫峽谷音樂會。

「2026曾文水庫峽谷音樂會」將於11月6日至7日盛大登場，由「十鼓擊樂團」與「手合鐵鼓樂團」帶來精彩絕倫的接力演出。活動期間，同心橋旁草地現場特別設置200吋大型螢幕進行實況轉播，現場更集結美食餐車與在地特色體驗，讓民眾飽覽美景、品嚐佳餚。邀請大家一同來聽十鼓、追黑鳶，深入大埔，感受仙境西拉雅的多元魅力！

▲十鼓於曾文水庫賞鷹平台表演表演。

更多活動資訊，請持續關注西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。

資訊連結：

●入住限定旅宿半價搶聽音樂會：https://reurl.cc/belp3o

●曾文水庫峽谷音樂會「消費滿額抽好禮活動」特約店家名單：https://reurl.cc/rk6WEr

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