中秋團圓更要平安回家　新北交通局提醒機車族勿超速、保距離、勿逆向

中秋佳節將至，秋高氣爽正是民眾騎車出遊、返鄉、聚餐及探訪親友的時節。隨著假期活動增加，熱門景點、商圈及餐飲場所周邊車流也可能更加集中，新北市政府交通局提醒機車族，無論日常通勤或中秋出遊，都要把交通安全放在第一位，落實「勿超速、保持行車安全距離、路口停讓」等安全觀念，尤其切勿為貪圖方便而逆向行駛，讓每趟旅程都能安心出發、平安回家。

新北交通局表示，透過115年度機車安全月執行成果發現，機車違規取締項目中以逆向行駛最多，顯示部分騎士仍有為了縮短距離、貪圖便利而逆向行駛的情形。交通局提醒，逆向行駛不僅容易與對向車輛發生碰撞，遇到行人或其他車輛突然出現時，也更難及時反應，是相當危險的騎乘行為。即使只是短短一段距離，也不應心存僥倖，以方便換取風險。

除了避免逆向，騎乘機車也應掌握幾項基本安全原則。首先是「勿超速」，中秋期間可能因趕赴聚餐、返鄉或前往熱門景點而增加行車壓力，但騎車最重要的不是搶快，而是安全抵達。速度越快，遇到前方車輛煞車、行人穿越或其他突發狀況時，反應及煞停空間越有限，因此應遵守道路速限，依道路及交通狀況適度控制車速。

其次是「保持行車安全距離」。車流較多時，機車騎士更應避免緊跟前車，預留足夠的反應時間及煞車距離，當前方車輛突然減速、煞車或轉向時，才能有充分的應變空間，降低追撞事故風險。

第三是「路口停讓」。行經非號誌化路口時，要養成「慢、看、停」的習慣，遇有停車、讓路等標誌或標線，應停車確認左右來車，安全無虞後再通行；轉彎或行經路口遇到行人穿越時，也應確實停讓行人優先通行，切勿因一時搶快而增加事故風險。

中秋月圓象徵團圓，也代表家人都在等待彼此平安回家。新北市交通局呼籲市民朋友，無論返鄉、聚餐或出遊，都要遵守交通規則、提高行車警覺，不超速、不逆向、保持安全距離、路口確實停讓，把安全放在每趟旅程的最前面。秋日出發，安全相伴；中秋團圓，平安回家。(新北市政府交通局廣告)