2026「南投原住民在一起」10/24-10/26盛大登場！山野共行、湖畔共鳴、原鄉共饗

秋意漸濃，南投山林與湖畔即將迎來一場充滿原住民族文化、運動、音樂與美食的年度盛會！南投縣政府原住民族行政處推出第二屆「2026南投原住民在一起」系列活動，於10月24日至26日連續三天，串聯信義鄉、日月潭及名間鄉三大場域，邀請全國民眾走進南投，感受山林勇士的熱血、湖畔歌舞的浪漫，以及部落共享美食的熱情。

「mung•spi 聽夢」藝術節將集結原民文創、手作工藝及音樂演出，讓民眾在日月潭湖畔感受原民藝術魅力。

10月24日｜信義鄉雙龍國小

系列活動首日以「2026信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽暨濁岸音樂會」熱血開場。勇士深入山林、翻越地形、闖關挑戰，在自然環境中展現體能、速度、智慧與勇氣；賽事之後接續「濁岸音樂會」，讓布農歌聲與樂音迴盪山林，呈現最具生命力的部落文化。

「原之驛千人烤大豬」將邀集烤豬職人現場掌烤，預計吸引上千名民眾共享原鄉美食，體驗原住民族共食文化。

10月25日｜日月潭伊達邵水岸

第二天移師日月潭，從邵族傳統文化展開一天的湖畔行程。伊達邵水岸將安排祈福儀式、邵族傳統獨木舟競賽及立槳運動，伊達邵廣場同步迎來市集與文化體驗；「mung•spi 聽夢」藝術節更集結原民文創、手作工藝及音樂演出，從白天一路延續到夜晚，在日月潭星空下聽見原民音樂的動人魅力。

3天活動從山林競勇、湖畔聽夢到千人共享，串起南投原住民族文化、產業與生活智慧。

10月26日｜名間鄉原之驛 Ba-Bu 樂園

壓軸來到「原之驛」，一早由「獵人盃射箭比賽」展現傳統獵人文化與精準技藝，接著登場的是最受期待的「原之驛千人烤大豬」！邀集「南投原創烤大豬巴布」認證烤豬職人團隊現場掌烤，以傳統火烤技藝呈現道地原鄉滋味，邀請上千名民眾一起圍坐共享，在香氣、歌聲與笑聲中，體驗南投原住民族「共享、共食、共好的團結精神」。

三天活動，從山野共行、湖畔共鳴到原鄉共饗，串起南投原住民族最珍貴的文化、產業與生活智慧。這個秋天，歡迎全國朋友相約南投，走進部落、親近山林、聆聽原音、品嘗原鄉美味，感受最真實、最溫暖的南投原民魅力！

最新活動時間、節目內容及交通資訊，請持續關注官方Facebook粉絲專頁「山嶼之聲 原民慢報」，活動資訊將依最新公告即時更新。(南投縣政府廣告)

【2026南投原住民在一起｜10/24–10/26活動資訊】

★10/24 信義鄉雙龍國小

★10/25 日月潭伊達邵水岸

★10/26 名間鄉原之驛 Ba-Bu 樂園

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