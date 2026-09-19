台中新增投資 六都最強 AI及半導體擴大布局 市府打造正向循環

全球AI、高效能運算及半導體產業快速發展，帶動企業持續加碼投資臺中，也讓城市經濟展現強勁成長動能。根據經濟部最新統計，115年第2季臺中市在公司、商業登記家數及資本額等8項經濟指標中，再度拿下5項全國第一，自110年第2季起已連續21季維持至少4項全國第一，展現企業投資及商業發展的旺盛活力。

逾50家特定工廠 完成用地核定

面對國際關稅政策及匯率波動挑戰，臺中製造業展現高度韌性，今年(2026)工廠登記家數在AI、半導體供應鏈強勢發展帶動訂單升溫下，截至6月底，工廠登記家數已達1萬9,778家，持續穩居六都第一；另外，企業投資信心也充分反映在資本投入，依經濟部《工廠校正及營運調查報告》統計，113年臺中市工廠新增固定資產投資金額達4,649億元，高居六都第一，占全國新增投資約21%，也就是全臺每5元新增工廠投資，就有超過1元投入臺中；投資金額較前一年大幅成長51%，成長率同樣居六都第一，其中又以電子零組件產業投資最為亮眼，顯示AI及半導體供應鏈正持續在臺中擴大布局。在市府近年持續積極輔導未登記工廠合法化努力下，目前已有超過50家特定工廠完成用地計畫核定，協助企業取得合法經營基礎，加速投資及智慧製造升級，進一步鞏固臺中完整的產業聚落。

每戶可支配所得 拿下六都第一

經濟成長的果實也逐步反映在市民生活。根據財政部統計，臺中市綜合所得稅由108年的335億元增加至114年的600億元，成長近80%；營利事業所得稅由559億元增加至742億元，成長約33%。另依行政院主計總處家庭收支調查，113年臺中市平均每戶可支配所得達117.2萬元，較108年增加約9萬元，年增率4.91%，高居六都第一，顯示招商投資、重大建設及產業升級成果已逐步轉化為市民所得提升。

購物節、鍋烤節 帶動消費動能

隨著所得與消費力提升，市府也積極以「慶典經濟」擴大內需市場，透過臺中購物節、鍋烤節等大型城市行銷活動，串聯商圈、夜市、百貨、餐飲、旅宿及在地特色店家，將消費動能導入各行各業。透過節慶活動、數位平台與跨域行銷，吸引外地消費者走進臺中、帶動在地店家營收，也讓產業投資所創造的經濟成果，進一步轉化為城市消費動能，形成擴大內需的另一項重要引擎。

透過臺中購物節、鍋烤節等大型城市行銷活動，串聯商圈、夜市、百貨、餐飲、旅宿及在地特色店家，將消費動能導入各行各業。

從AI產業聚落形成、企業持續投資，到家戶所得及消費市場同步成長，臺中正逐步形成「投資帶動就業、就業提升所得、所得促進消費、消費再吸引投資」的正向循環。未來市府將持續推動重大建設、完善投資環境、發展會展經濟及布局無人載具等新興產業，打造兼具創新、韌性與國際競爭力的臺灣經濟新引擎。

透過臺中購物節、鍋烤節等大型城市行銷活動，串聯商圈、夜市、百貨、餐飲、旅宿及在地特色店家，將消費動能導入各行各業。

臺中市政府經濟發展局 廣告