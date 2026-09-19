桃園捷運綠線首段7站 拚今年底通車 從車站到人本環境全面準備 迎接更便利的捷運生活

綠線跨南崁溪蝴蝶橋

桃園捷運綠線是桃園市自辦的第一條捷運路線，桃園市政府捷運工程局團隊全力加速推進，將原規劃高架5站通車範圍向南延伸至G11藝文特區站，首段G11至G15b共7站預計於115年底通車。

通車後將串聯桃園藝文特區、蘆竹及坑口等重要生活圈，並於G15b坑口站與機場捷運A11站轉乘，進一步串聯桃園國際機場，提供市民更快速、便利及低碳的交通選擇。

G13南竹中正北站開箱

工程期縮至3年8個月 綠線首段加速完工

為加速捷運綠線建設，市府團隊將整體工程期程由原規劃約6至7年縮短至3年8個月完成，目前工地有超過1,600位專業人員投入施工及測試，各項通車準備持續推進。消防檢查、電梯電扶梯及水電環控等工作陸續完成，高架段G13至G15b車站主體結構已全數完成，地下段G11至G12站體結構也已如期完成。

桃園捷運綠線首次展現全自動無人駕駛，市長與德國西門子交通運輸全球負責人Mirna Harms(右一)、亞太區CEO Nestor Peralta(右二)合影

營運人員受訓側拍

列車目前已進入全線全自動無人駕駛測試階段，近期完成G11至G15無人駕駛運行測試，號誌系統通過階段性檢驗，主線動態測試持續進行，後續將進行系統整合及穩定性測試。為確保通車品質及系統安全，市府於9月8日及9月9日邀集初勘委員，依土建、機電及營運等專業辦理初勘預檢，提前檢視各項設施及系統，及早發現問題、即時改善，落實雙重把關。

完善周邊設施 串聯捷運與生活圈

配合捷運綠線通車，市府團隊同步完善車站周邊人本交通環境。G13南竹中正北站周邊人行示範道路工程已完成，改善路段約2.8公里、兩側人行道合計約5.2公里，確保人行道至少2公尺淨寬，並增設無障礙設施、行人庇護島及自行車停車區、YouBike站點等，提升步行及轉乘品質；第二條友善示範道路（台4線）預計於10月底啟用。

G13人本交通環境改善

桃園捷運路網也持續向外延伸，綠線延伸中壢段已通過行政院公共工程委員會基本設計審議，GEC04標土建統包工程於115年9月23日開工，機電系統標於9月1日簽約，富台國小遷校工程於8月1日開工；棕線先期工程已於6月15日開工，機電系統標於8月19日簽約；三鶯線延伸八德案亦獲行政院核定。各項建設持續推進，將逐步串聯桃園與雙北，完善北北桃捷運路網。

北機廠空拍照

桃園市政府捷運工程局 廣告