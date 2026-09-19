2026台灣設計展 9月登場 桃園智匯生城市 打造沉浸式智慧
秋高氣爽的連假假期，正在苦惱要帶全家去哪裡放電嗎？2026台灣設計展於桃園盛大展開！今年一定要劃重點的超人氣景點，就落在桃園市立圖書館青埔智慧科技分館3樓－智慧城市展區《智匯生城市（The City in Formation）》。
這裡打破了傳統科技展「只能看、看不懂」的印象，把原本抽象的智慧城市治理，變成一座「可以看、可以玩、可以親身參與」的沉浸式探索！從亮眼的光影互動到角色扮演闖關，讓大人小孩都跟著有趣的設計互動，親身參與一座城市的智慧應用。
展區亮點｜互動體驗，親子共遊不無聊
01｜變身城市英雄！換個身分闖關解任務
在這裡，你不再只是旁觀者！展區特別規劃了「角色扮演任務」，可以自由選擇化身為熱血警察、英雄消防員或科技監測員，穿梭在城市大腦與數據光影之間。只要完成任務，行動就會即時投射在城市大螢幕上，體驗當一日城市守護者的無窮樂趣！
02｜告別空污！踏出步步繁花的魔幻小徑
空氣雖然看不見，但就在我們身邊！本區將氣流與環保數據轉化為夢幻的光影互動。隨著我們的腳步踏過，地面會出現微風與繁花盛開的軌跡，在互動的過程中體會環境守護的重要性，寓教於樂超吸睛。
03｜穿梭時間河流！直擊會思考的桃園
你知道桃園的智慧交通、建築及環境保護是怎麼運作的嗎？透過生動的光影與跨局處整合的「城市大腦」，帶全家人一秒看懂桃園從過去到未來的演進，感受科技帶來的便利與溫暖。
驚喜加碼｜
限量「造型積木盲盒」等你來集章免費換！
來展區不只能玩，還能把超萌的獨家禮物帶回家！活動期間只要參觀智慧城市展區，並完成集章體驗任務，就能免費兌換「智慧城市積木盲盒」乙個，數量有限，手慢就沒有囉，歡迎大小朋友們來收集！
秋日漫遊｜展覽資訊
這個中秋與國慶連假，不妨安排一趟微旅行，在秋陽下漫步看展，見證智慧與美學交織的城市奇蹟。
2026台灣設計展＠桃園流官網 https://designexpo.org.tw/designexpo/zh-TW
● 展覽名稱：2026 台灣設計展＠桃園《智匯生城市》
● 展覽日期：2026.09.24（四）－10.11（日）
● 展出地點：桃園市立圖書館青埔智慧科技分館3樓
● 開放時間：
週一至週四10:00－18:00
週五至週日 / 國定假日10:00－20:00（展期最後一日至18:00）
桃園市政府智慧城鄉發展委員會 廣告
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