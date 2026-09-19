中秋小旅行 來北投泡湯

「北投溫泉」連續獲選兩屆「台灣觀光100 亮點」，本屆更榮獲「十大觀光亮點獎」。除有獨特「青磺泉」，與日本秋田縣玉川溫泉並列世界唯二；也富含歷史文化、美食等，為台灣最具特色的溫泉觀光亮點。

獨特青磺泉 泉質全球唯二

「北投」地名由凱達格蘭族語音譯而來，語義是「女巫」，因鄰近臺北市中心，適合中秋連假安排「一日遊」或「二日遊」的放鬆、療癒旅行。

北投溫泉分為「白磺泉、青磺泉、鐵磺泉」三種泉質，以「青磺泉」最為獨特；新北投車站係為發展新北投地區溫泉觀光產業而興建，為臺北市僅存的木造百年車站，木造結構站體、雕花托座及三加一組合老虎窗，為其建築特色。

新北投車站以木造結構站體、雕花托座及3+1組合老虎窗為特色。

地熱谷是北投溫泉的源頭之一，旅客可透過環湖步道感受大自然的蒸氣Spa。

北投圖書館 在綠意下閱讀

北投公園入口的噴水池，是電影「向左走向右走」經典場景；座落園內的臺北市立圖書館北投分館，是台灣首座綠建築圖書館，室內閱讀區桌椅與建築相呼應，室外則有木棧道桌椅和閱讀平台。

北投溫泉博物館也位於北投公園內，建於一九一三年，係當時東亞最大的溫泉公共浴場；北投文物館則致力保存台灣早期民間藝術與民俗文物；周邊景點還有地熱谷為北投溫泉源頭之一，因終年瀰漫硫磺煙霧，早年又被稱「地獄谷」或「鬼湖」。地熱谷中的石頭具放射性元素「鐳」，命名為「北投石」，目前僅台灣北投、日本玉川和俄羅斯有這種礦物。

北投也保留具特色的「那卡西（Nagashi）」走唱文化，更有許多在地排隊小吃美食及特色體驗。

北投溫泉博物館係日治時期東亞最大的溫泉公共浴場。

住宿享抽獎 好禮超過百萬

北市觀傳局將推出一系列北投遊程，更預計於10月至11月推出臺北市住宿抽獎活動，好禮包含高級飯店住宿券、餐券等，總價值超過一百萬元，活動詳情請密切鎖定臺北旅遊網。

「北投說9就走」集章住宿抽機票!再加碼抵用券

即日起至115年11月30日，凡入住北投合法旅宿，並蒐集4款紀念章，即可至「北投說9就走」活動官網登錄抽日本不限航點雙人來回機票，另有AirPods 4主動式降噪耳機等多項好禮，完成集章任務再加碼兌換活動抵用券。

此外，活動也推出4款結合交通、住宿及泡湯的特色套票，其中「療浴二日遊」套票除可享北投指定合作旅宿500元折抵，現正祭出買二送一優惠，可至雄獅旅遊官網、ibon售票系統等通路選購，更多活動詳情請上活動網頁查詢。

「北投說9就走」活動網頁 https://event.jwimarketing.com/beitouzhuzihu/

臺北旅遊網 https://www.travel.taipei/zh-tw

臺北市政府觀光傳播局 廣告