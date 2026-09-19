中秋不只賞月 走進河濱 解鎖4種北市河岸生活新玩法

這個中秋不妨換個新玩法！不必長途跋涉，水利處推薦四個河濱景點口袋名單，從「親子放電、親水散步、生態賞鳥」到「單車漫遊」，讓市民在城市裡就可以輕鬆享受不一樣的中秋時光。

小孩放電、大人放鬆一次滿足

中秋連假想帶孩子出門走走，就到古亭河濱兒童遊戲場。這座全新落成的遊戲場，甫於今年中完工開放。遊戲場以「水之三態」為設計概念，將固態、液態與氣態轉化為遊樂設施。象徵液態的「漣漪地景遊戲組」搭配彈跳床，讓孩子在跳躍間化身水花、盡情放電。還有「雲朵地景遊戲組」及「冰晶攀爬架」，孩子能跑、跳、攀爬探索水的不同樣貌。大人則能沿著新店溪畔漫步看夕陽，夜晚迎著微風賞月，全家都能找到最舒適的放鬆節奏。

生態賞鳥、探索濕地 來一場市區微旅行

想把中秋過得更慢、更自然，社子島濕地更是好選擇。今年社子島濕地獲得首批「保育共生地（OECMs）」認證，擁有潮溝、沙洲、泥灘地及草澤等多樣棲地，兼顧防洪、生態保育與環境教育。中秋過後進入秋冬季，冬候鳥陸續來臺，連假星期六、日兩天，市民可前往社子島濕地解說小築，在志工導覽下認識濕地與季節鳥類，免出遠門，在臺北市區就能展開一趟深度微旅行。

社子島常見的冬候鳥：小環頸鴴

社子島濕地解說小築

環騎臺北 單車漫遊最美河濱風光

喜歡用行動感受城市的人，立刻出發騎一趟「環騎臺北」。沿著河濱自行車道騎行，從白天的波光粼粼到夜晚的月光水岸，不論挑戰騎或輕鬆騎，都能找到舒適的節奏，感受舒壓的時光。

一起加入環騎臺北，漫遊河濱

親水散步 走進都市生命廊道

想來點不一樣的中秋散步，可走訪水利處溪溝再造成果。以榮獲國家卓越建設獎的「北投磺港溪」，工程透過「還地於河」的理念，恢復成自然溪流型態，並增設步道與複層植栽，是休閒散步的好去處。「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」則利用「近自然工法」，改善過去水泥溝渠的生硬樣貌，打造兼具防洪、生態與休憩功能的生命廊道。走在溪畔，放慢腳步看看水流、樹影與城市共存，也有機會觀察鳥類及保育類生物，讓中秋假期也能在臺北都市裡享受自然。

磺港溪再造工程是都市永續與生態共融的重要里程碑

指南溪護岸再造，變身生命廊道

水利處不僅用防洪守護城市安全，更將河濱遊戲場、親水溪流、生態濕地與自行車道，化為獻給市民的生活禮物。這個中秋連假，別再宅在家！帶著家人走進河濱，擁抱自然，也擁抱彼此，一起開啟屬於臺北人的生活新奇點！

環騎臺北河濱自行車挑戰認證 https://heo.gov.taipei/cp.aspx?n=3D01D45FB86C3A40

臺北市政府工務局水利工程處 廣告