苗栗觀光休憩蛻變中 百變影城帶你入戲 白沙聖域潛力可期

後龍百變影城文創園區興建影視拍攝基地、文創園區及觀光休憩設施，建築風格以民國初年至五、六十年代歷史街景為主軸，為苗栗縣首件以影視文創及觀光遊憩為主軸之大型BOT開發案件，業者持續引進影視劇組進駐拍攝，並辦理主題展演、文創市集及親子活動，結合在地文化特色與周邊觀光資源，帶動人潮與消費，創造就業機會。縣長鍾東錦期望未來百變影城像當年拍攝魯冰花的明德水庫一樣，讓影城帶來人潮與話題，讓遊客蒞臨有進入電影場景般的感動。

得天獨厚 好望角日夜景色色迷人

此外，苗栗海岸線擁有得天獨厚的自然美景，尤其好望角日夜景色迷人，周邊還有過港百年隧道、灣瓦海瓜子保護區、石滬群、貝化石層等，縣府積極整合從後龍好望角延伸至通霄白沙屯拱天宮的觀光資源，打造「白沙聖域‧天空之丘–白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫」。

天空之丘 未來的國際級觀光亮點

鍾東錦表示，未來「白沙聖域‧天空之丘」完工後，將成為「舊山線鐵道自行車」及「明德水庫水陸空遊憩區」之後，苗栗縣另一新的國際級觀光旅遊大亮點，吸引更多國內外遊客來苗栗旅遊，帶動地方發展。

好望角海風景觀區及旅服市集中心

好望角海風景觀區及旅服市集中心

好望角海風景觀區及旅服市集中心

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