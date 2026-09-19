新竹市議會 串聯資源 拓展城市能量

基隆的狂歡號角即將在10月3日響遍全市區，首度亮相的空飄氣球、雙人遊輪抽獎大禮在踩街遊行、藝術創作與港灣市集的包圍下交織成流光絢爛的「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」，快揪親朋好友走上基隆街頭感受這場融合音樂、舞蹈、藝術與美食的城市盛宴。 隨著超過50組團隊登場的有三大巨型空飄氣球，包括象徵基隆精神的「鷹站長」、超萌角色「鷹JOY」，以及首度亮相的「鷹ONE」，喚醒你靈魂的不僅是鷹家族的吸睛造型以及藝術家與社區共同打造的特色花車，還有鷹JOY跟鷹ONE的諧音：英文enjoy、台語「永遠」。 遊行道具與藝術作品所呈現的基隆海洋意象是遊行另一看點，一切要歸功於大壯觀願景發展協會邀請藝術家走入社區與居民共同發想、設計與製作。從社區團隊學校表演隊伍，到新住民及原住民團隊，再到外縣市團體與國際，隊伍陣容多元表演熱鬧造型富有創意。 這場以「多元共融×海洋生物」為核心的踩街遊行成為市民參與熱情高的年度大秀。今年更推出DIY共創活動，邀請民眾親手參與，從創作過程中感受藝術與地方生活交織的魅力。 基隆海洋城市氛圍轉化為「CHILL海海市集」，集結特色美食、基隆嚴選伴手禮、在地品牌

2026-09-19 16:42