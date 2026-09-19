新竹市議會 串聯資源 拓展城市能量
新竹市持續推動城市建設與環境改善，市議會也積極爭取資源。議長許修睿表示，從青草湖環境整備、休閒觀光，到市府與國立清華大學深化合作，希望串聯地方、學校與市府力量，讓建設走進市民生活，為城市注入新動能。
環境、觀光行銷 找回新竹人共同記憶
青草湖是新竹人的共同記憶，近年周邊建設陸續改善。議長許修睿除與議員爭取建設，也推動認養環湖環境，號召志工定期整理湖畔，提供市民舒適的散步、運動空間。
青草湖將透過水舞、藝文活動及夜間景觀增加亮點，並改善青草湖國小通往湖區動線，串聯防汛道路與環湖步道。議長許修睿期盼結合環境、建設與觀光，讓青草湖重現人氣，成為親子遊憩及觀光景點。
藝文、市政合作 打造三方共好生活圈
新竹市政府與清華大學簽署「藝文暨市政發展合作備忘錄」，市長高虹安與清大校長高為元代表簽署，議長許修睿到場見證。雙方未來將推動藝文展演、在地文史研究及市政發展等合作。
議長許修睿表示，議會樂見市府與清大「強強聯手」，透過館際聯盟、藝文展演及學術交流整合資源，將大學能量帶進城市，打造「市民、市府、學校」三方共好的生活圈。
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