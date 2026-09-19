搭上三鶯線漫遊百年陶都 5座車站串起鶯歌秋日好風景

秋意漸濃，正是安排城市小旅行的好時節。隨著捷運三鶯線於今年6月30日正式通車，沿線匯集國內外藝術家打造12件公共藝術，化身為「行動美術館」，鶯歌段更是站站有公園。鶯歌區5座車站正式串起在地藝文、陶瓷、老街、公園與生活街區，從可轉乘台鐵的LB08鶯歌車站出發，一路到LB12鶯桃福德站，每一站都有不同風景，旅客不必舟車勞頓，就能搭乘捷運輕鬆走進鶯歌，感受百年陶都豐富的人文魅力。

第一站 LB08鶯歌車站，走進新北市美術館的藝術世界

搭乘三鶯線抵達LB08鶯歌車站，不僅可與台鐵鶯歌站轉乘，更是展開鶯歌藝文之旅的最佳起點。車站出站後，即可前往鄰近的新北市美術館，欣賞融合藝術、建築與自然景觀的城市文化地標。美術館以鶯歌在地文化為底蘊，建築融入河岸蘆葦意象，戶外園區則結合綠地、公共藝術及休憩空間，適合親子同遊，也適合放慢腳步，在秋日午後享受一段悠閒時光。

鶯歌陶瓷老街匯集陶藝店家、生活器皿及文創作品，是認識鶯歌百年陶瓷文化的重要街區。圖／鶯歌區公所提供

第二站 LB09陶瓷老街站，漫步陶藝與生活交織的街區

下一站來到LB09陶瓷老街站。這座車站曾是市長侯友宜視察三鶯線工程與公共藝術的重要站點，車站不僅銜接南鶯活動中心，周邊的三號共融公園全新遊具也開放大小朋友休閒放電。

站內外可欣賞「玩陶」及「有趣」兩大公共藝術；「玩陶」由藝術家劉鎮洲創作，聚集全台近70位陶藝家的作品，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，形成色彩斑斕的陶藝畫卷；「有趣」則由日本藝術家大塚麻子創作，作品源自陶瓷平衡堆積的和諧美感，並融入公共藝術繪本中的小淘氣與卡麥啦。

走出車站後，便能接續探索鶯歌最具代表性的陶瓷老街。街區匯集陶藝店家、生活器皿、藝術陶作及文創作品，從餐具、茶具到各式陶藝作品，都能看見鶯歌深厚的陶藝底蘊；除了逛街尋寶，也可以走進陶藝工作坊體驗捏陶、彩繪，親手創作屬於自己的陶藝作品，讓旅行不只是「看風景」，更能把鶯歌的陶藝文化帶回家。

第三站 LB10國華站，出站即達國華公園，享受城市綠意

搭乘三鶯線來到LB10國華站，出站即可走進國華公園。這座由捷運工程建設串聯的共融特色公園，占地約6,620平方公尺，設有多功能籃球場、攀爬網、溜滑梯、蹺蹺板、體健設施及河岸步道等，兼顧兒童、青年、成人及長者的休憩需求。

除了公園綠意，LB10國華站也能欣賞「時光行旅」及「陶鄉」等公共藝術作品，讓旅客在休憩散步之間，也能感受鶯歌自然環境與陶藝文化交織的特色。

永吉公園鄰近三鶯線LB11永吉公園站，園區設有步道、休憩及遊樂設施，花季期間更增添繽紛景致。圖／鶯歌區公所提供

第四站 LB11永吉公園站，親子同遊的城市綠洲

喜歡戶外活動的旅客，推薦搭乘三鶯線前往LB11永吉公園站。站名即取自鄰近的永吉公園，出站後即可享受綠意與休閒空間。園區設有多樣遊樂設施、體健設施及步道，不論親子同遊或長輩休閒，都能在公園找到適合自己的活動。

每到花季，園內花卉更增添繽紛色彩，成為鶯歌兼具休閒、親子與賞花特色的城市公園。

車站內的公共藝術「便捷通行．鶯鳥永吉」，則以在地傳說「鶯鳥」幻化為故事主角，呼應鶯歌地方特色。

第五站 LB12鶯桃福德站，走進鳳鳴生活圈，遇見鶯歌的新風貌

一路搭乘三鶯線來到LB12鶯桃福德站，也是目前三鶯線在鶯歌的末站。鄰近鳳鳴地區，是三鶯線串聯鶯歌生活圈的重要節點。這裡不只是旅遊路線的終點，更是認識鶯歌鳳鳴地區生活風貌的起點；周邊鄰近鳳鳴國中及鳳鳴地區，未來三鶯線也預留延伸桃園八德的發展方向，讓鶯歌與桃園生活圈的連結更加緊密。

在公共藝術方面，LB12設有「三鶯線總案索引模型」（三鶯流動美學總覽），本站位處新北與桃園交界，象徵城市的交會與連結。作品以三鶯水文意象為視覺起點，透過流動的速度感呼應捷運運輸精神，構築出這座專屬三鶯的「行動美術館」美學總覽。

一條捷運線，串起鶯歌五種風景

從LB08鶯歌車站的藝術之旅、LB09陶瓷老街站的陶藝文化、LB10國華站的城市散策、LB11永吉公園站的綠意休閒，到LB12鶯桃福德站的鳳鳴生活圈，三鶯線讓鶯歌不再只是一個「陶瓷老街景點」，而是一座可以慢慢探索的城市。三鶯線沿線各站融入不同地方特色與公共藝術，也讓捷運成為串聯城市生活、文化與藝術的移動風景。

今年秋節，不妨搭上三鶯線來趟鶯歌小旅行，從藝術、陶藝到老街、公園與在地生活，一站一站收藏百年陶都不同面貌。無論是親子出遊、朋友相約，或是一個人的城市散策，都能在鶯歌找到屬於自己的秋日風景。

搭上三鶯線，來鶯歌走一趟。從一座車站出發，遇見一座城市最精彩的風景。

新北市鶯歌區公所廣告

(經費來源：「新北市政府環境保護局樹林垃圾處理廠營運回饋金支應」)