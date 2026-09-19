公費癌症篩檢為健康把關 別把癌症篩檢拖到有空再說

「我都有在運動，我吃得清淡，我很健康，為什麼會得癌症？」這句話，可能是許多癌友得知診斷結果時，最難以置信的心聲。癌症從來不是離我們很遠的疾病，即使是外表健康、熟悉的名人，也可能在人生某個時刻突然與它相對。

藝人經歷 提醒定期檢查重要

近年來有藝人在健檢時發現乳房腫瘤；也有人及早發現子宮頸癌病變，她們在接受治療後逐漸康復。這些經歷讓我們明白，沒有症狀不代表沒有問題，定期篩檢才能把握及早發現、及早治療的機會。

也有人因血便誤以為是痔瘡，進一步檢查後才確診大腸癌。這也提醒我們，別將身體異常當成小毛病，更不要因為「應該沒事」而一再延後檢查。

▲大腸癌篩檢檢體採樣試劑。

公費癌症篩檢 助早一步發現

名人的故事讓我們看見：癌症若能「早一步發現」，就多一分治療與康復的先機。目前政府提供公費癌症篩檢，讓民眾透過簡單、便利的檢查，為自己留一份安心。

符合資格的40至74歲女性，每2年可接受1次乳房X光攝影檢查；25至29歲女性每3年可接受1次子宮頸抹片，30歲以上女性建議至少每3年接受1次抹片，35、45、65歲女性另有公費HPV檢測；45至74歲民眾每2年可接受1次糞便潛血檢查，40至44歲具大腸癌家族史者也符合篩檢資格。

▲子宮頸抹片檢查車到社區提供服務。

▲乳房攝影車到社區提供服務。

守護健康 把檢查排進行事曆

別把健康留到有空再說，少一次「沒時間」、少一次「應該沒事」，就多一次守護自己的機會。新北市衛生局提醒民眾，不妨透過健康存摺查詢檢查紀錄，已經符合篩檢資格了，就把檢查排進行事曆，為健康留一份保障。值得一提的是，中央將於115年10月推出「健康幣」政策，年滿18歲民眾完成公費癌症篩檢等，就可獲得健康幣，兌換健康食品及健康促進服務，讓主動關心健康也能獲得實質回饋。

（新北市政府衛生局 廣告）