2026金門中秋博狀元餅登場！130家店家串聯全島 線上線下拚好運

金門縣政府為迎接中秋旅遊旺季，推出「2026金門中秋博狀元餅」，自9月1日至25日舉辦，以傳承300多年的金門中秋民俗「博狀元餅」為核心，串聯清金門鎮總兵署、金沙戲院、昇恆昌金湖廣場、五鄉鎮及130家特約店家，結合文化展覽、博餅體驗、消費夾夾樂、狀元巡遊、鄉鎮博餅賽及線上博餅，打造全島中秋文化嘉年華。

現場結合文化展覽、博餅體驗、消費夾夾樂、狀元巡遊、鄉鎮博餅賽及線上博餅等活動。圖／金門縣政府提供

觀光處長許績鑫表示，今年秉持縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」施政理念，以金門深厚文化底蘊重新詮釋傳統節慶，透過更年輕、互動及多元的方式，讓旅客親身參與博餅，並走進金門街區與地方產業。

狀元巡遊。圖／金門縣政府提供

清金門鎮總兵署推出「狀元博餅趣」，每日9時至22時開放，設置「博餅故事館」，介紹博餅起源、文化意涵及科舉彩名，另推出「金門搖搖樂」DIY，遊客憑來金機票或船票，並捐出特約店家消費滿500元的紙本發票或收據，即可兌換DIY體驗1次，製作專屬紀念品。

遊客可憑來金機票或船票，並捐出博餅特約店家消費滿500元的紙本發票或收據，即可兌換「金門搖搖樂」DIY體驗1次，製作專屬紀念品。圖／金門縣政府提供

「消費滿額夾夾樂」則串聯130家以上特約店家，民眾前往總兵署、金沙戲院或昇恆昌金湖廣場4樓捐出滿200元的紙本發票(或收據)，可兌換1枚代幣挑戰夾夾樂，有機會獲得限定金門文創小物。獲得彩品者還可化身「狀元」，穿上狀元服參加「狀元巡遊」，將博得的好彩頭帶進金門街區。

消費滿額夾夾樂，捐出博餅特約店家的滿200元消費紙本發票，就有機會夾得金門文創小物。圖／金門縣政府提供

金沙戲院推出「逗陣博餅趣」，平日每日2場、假日6場共享博餅體驗，旅客憑來金機票或船票並捐出活動期間金門店家消費發票或收據，即可預約參加含彩品的博餅桌，也提供工具及桌椅讓親友自組同樂。

消費滿額夾夾樂金門文創小物充氣沙發椅(金沙戲院限定)。圖／金門縣政府提供

「鄉鎮博餅賽」將於9月19日全島同步登場，金城、金湖、金沙、金寧及烈嶼五鄉鎮各自開桌較勁，並設觀光客體驗桌。後浦商圈博餅賽則於9月12、13、16、17日舉行初賽，9月20日進行複賽及總決賽。

線上活動同步推出「線上博餅趣」，9月1日上午9時至25日晚間10時開放，民眾完成博餅題目並博出狀元即可取得抽獎資格，總計準備160張台灣至金門單程機票，分4波抽出幸運得主。

觀光處指出，博狀元餅是金門最具代表性的中秋民俗之一，並已登錄為無形文化資產，今年透過文化、觀光、消費、商圈及地方產業串聯，讓傳統民俗成為旅客認識金門文化的重要入口；金門縣政府邀請全台民眾中秋相揪來金門，體驗300多年博餅文化魅力。(金門縣政府廣告)