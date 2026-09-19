東方佳釀結合桶陳工藝驚豔國際！金酒秋節送禮最表心意 推滿額抽獎優惠

中秋佳節將至，團圓聚會、走訪親友少不了一份體面好禮。金門酒廠今年再於四大國際烈酒競賽展現亮眼實力，2026年上半年已在美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）、英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）、國際烈酒競賽（ISC）及比利時世界品質評鑑大賞（MS）等賽事，一舉囊括57面獎牌，包括6面雙金獎、22面金獎、16面銀獎及13面銅獎，讓金門高粱酒的品質與品牌實力再度獲得國際肯定，也為今年中秋送禮增添一份「金」字招牌。

其中，金門酒廠在SFWSC表現尤其突出，共有6款酒品榮獲雙金獎，包含「0.5L-58度金門高粱酒 原釀21」、「0.6L-56度陳年金門高粱酒（5年）」、「0.75L-58度金門高粱酒（2015年千日醇）」、「0.75L-56度金酒典藏珍品」，以及免稅市場新品「0.75L-58度窖藏恆久金門高粱酒」與「0.7L-58度釀酒大師陳年金門高粱酒」，以窖藏工藝與穩定品質征服國際評審。

此外，「0.75L-38度金門高粱酒」更橫掃SFWSC、IWSC及ISC三大賽事金獎；「0.6L-56度陳年金門高粱酒（5年）」及「0.6L-56度8年陳年金門高粱酒」等陳高系列也在不同國際賽事獲得金獎肯定。首次參加SFWSC即摘金的「0.75L-52度SONARE奏鳴曲－桶陳金門高粱酒」，則以東方高粱酒結合西方桶陳工藝，展現金酒創新的一面。

金門高粱酒稱霸四大賽事，12面雙金獎加冕。圖／金門酒廠提供

適逢中秋送禮旺季，金門酒廠同步推出「中秋暨雙十節」門市促銷活動，自9月11日至10月11日止，台北、桃園、台中、高雄、尚義機場、經武等展售處及欣欣大眾百貨專櫃均有優惠。活動推出多款特價品、優惠套餐，會員消費還可享滿額贈禮、紅利點數折抵加購及新會員首購好禮。

其中，會員單筆消費滿3,000元贈金門啤酒，滿5,000元贈「823金門高粱酒」(100ml)，滿8,000元贈「招財進寶金門高粱酒」，滿13,000元再贈金門酒廠建廠72週年紀念酒；消費滿1萬元還可透過金酒LINE官方帳號登錄發票參加抽獎。

此外，金門縣政府端節感恩券也可於指定金酒門市使用，符合消費門檻另有贈禮回饋。中秋團圓時刻，無論是與家人共享佳節、走訪親友，或準備企業送禮，都可把握金酒國際獲獎品質與門市優惠，挑選一份兼具金門特色與送禮體面的佳釀，讓「金」色好禮為團圓時光增添好滋味。

適逢中秋送禮旺季，金門酒廠同步推出「中秋暨雙十節」門市促銷活動，自9月11日至10月11日止，台北、桃園、台中、高雄、尚義機場、經武等展售處及欣欣大眾百貨專櫃均有優惠。圖／金門酒廠提供

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