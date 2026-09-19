戴上VR闖元神宮、登海盜船！府中15「穿越幻境」沉浸式體驗登場

府中15攜手高雄市電影館推出「穿越幻境－臺灣原創VR特展進擊中」，精選4部臺灣原創VR作品，內容橫跨民俗信仰、歷史冒險與表演藝術等題材。展覽免費參觀，VR體驗單場100至150元，購買套票再享9折優惠，即日起於OPENTIX售票系統熱賣中，邀請民眾穿越幻境，親身感受沉浸式影像的極致魅力。

府中15《穿越幻境-臺灣VR特展進擊中》正式開展。圖/新北市政府文化局提供

府中15是座落在新北市板橋區的知名藝文活動展覽館，由新北市文化局經營。前身為板橋多功能文教館，名稱源自其地址「府中路15號」。這裡全國首創以紀錄片為主題的放映場所，並致力於推廣影視動畫藝術，是新北市相當具代表性的影音藝術基地與文藝特區。

府中15攜手高雄市電影館展出4部臺灣原創VR。圖/新北市政府文化局提供

新北市文化局表示，2016年被視為全球虛擬實境（VR）元年，歷經十年的技術淬鍊與內容深耕，體驗方式已從單純觀看，演進為多人互動與深度沉浸。府中15此次特展透過多元題材帶來耳目一新的感官震撼，由「鬼才之道」導演徐漢強執導的「全能元神宮改造王」，邀請劉冠廷、孫可芳攜手主演，巧妙將VR頭盔幽默化身為「法器」，用道地台式喜劇拉近大眾與科技的距離。

徐漢強VR經典作「全能元神宮改造王」在府中15展出。圖/新北市政府文化局提供

傳奇冒險的女海盜系列「成名之路」與「生存守則」，由姚以緹演繹霸氣女海盜，透過逼真的立體影像，讓觀眾彷彿親自登上海盜船隨浪起伏；現代劇場跨入VR領域河床劇團打造的「寂靜」，更將劇場搬進360度全景空間，讓演員在眼前極近距離凝視與互動，營造出如置身夢境般的奇幻氛圍。

府中15展出「女海盜」VR作品。圖/新北市政府文化局提供

府中15展出VR作品「寂靜」。圖/新北市政府文化局提供

「穿越幻境-臺灣原創VR特展進擊中」即日至11月22日於府中15展出，展區免費參觀，VR內容開放售票體驗，單場票價100至150元，為鼓勵民眾多方體驗不同題材的虛擬魅力，購買4部作品的超值套票再享9折優惠。OPENTIX售票系統現正熱賣中，詳細展覽與票務資訊請至府中15官網（https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/）查詢或電洽（02）2968-3600。