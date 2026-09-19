翻轉新北城鄉風貌 打造「與風同行 沁涼綠洲」韌性城市

近年新北各行政區城鄉風貌改造獲得豐碩成果，並在各項計畫初期積極爭取中央經費補助，讓計畫執行資源更加完善。市府於112年核定通過「三重公共服務園區暨周邊景觀整備計畫」，以「與風同行。沁涼綠洲」為主軸，三重區公共服務園區周邊景觀改善公共空間進行人行空間、開放空間及周邊景觀的整體改造，並於今年參加「2026馬路好行評選」，最終斬獲本年度「優良」獎項殊榮。

三重區公共服務園區周邊景觀改善休憩空間重新整體規劃，透過擴大綠地、增加林蔭樹木，提升公共空間舒適度。圖／新北市城鄉局提供

市府於112年推動「三重公共服務園區暨周邊景觀整備計畫」，改造範圍涵蓋三重區公所、三重綜合體育場、中山藝術公園、市立聯合醫院等公共區域，除改善環境景觀及人行空間，更透過設計城市綠廊、導入自然風營造永續宜居的都會空間。計畫今年參與內政部國土管理署2026年馬路好行評選，與數百件國內優秀作品競爭，於8月5日在張榮發國際會議中心獲頒獎項，展現新北設計力。

新北市城鄉局說明，計畫過程中將三重區公所前廣場周邊圍牆移除，除拓寬既有廣場及人行空間，更讓城市風能有效流通至公共空間；並拓寬市立聯合醫院周邊人行空間達2.5公尺以上，將機車停車格移設至路側，建構友善且連續的人本交通及環境。

中山藝術公園。圖／新北市城鄉局 提供

另外，市府也針對中山藝術公園及三重體育場周邊休憩空間進行重塑，藉由擴大綠地、增加林蔭樹木，更新規劃閒置空間為「城市森林廣場」及「地景遊憩場」，提供在地居民節慶日辦理活動的優質空間。鄰近新北大道兩側人行空間也重新規劃綠色風廊，營造沁涼舒適的步行環境。

中山藝術公園。圖／新北市城鄉局 提供

城鄉局長黃國峰表示，感謝國際評審對於新北城鄉景觀建設的肯定，「與風同行。沁涼綠洲」是全國率先以「公共景觀工程」增強城市韌性、舒緩熱島效應的示範計畫，同時兼具景觀改善、微氣候調適及空間活化等效益。未來市府將持續以「耕耘民心、強化韌性」建設理念規劃城市改造，讓新北市面對暴雨、熱島效應等極端氣候時更具適應力。

因應經濟產業結構轉型及都市化蓬勃發展，為使市民生活空間與品質獲得相應提升，新北市政府長期致力於城鄉風貌建設，透過整體環境景觀規劃，改善市容景觀、提升生活機能、活化閒置公共空間及提高市民生活水準，持續打造新北成為安心宜居的永續城市。(新北市政府城鄉發展局 廣告)