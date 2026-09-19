三鶯藝文小旅行 捷運到站就開玩

捷運三鶯線將地方人文特色融入公共運輸，為旅客打造視覺、聽覺雙重饗宴。車廂外觀融合在地文化，推出客家、原民與新北市美術館三大主題特色彩繪列車，展現三鶯地區豐富的人文風貌；當列車駛進月台，耳邊傳來三鶯線獨有的到站音樂，悠揚旋律讓旅人、通勤者都能感受樂活純樸風情。

捷運沿線 出站就有亮點

隨著三鶯線通車，造訪鶯歌、三峽更加便利，捷運站體與熱門景點無縫銜接，沿線各站各有亮點。

陶瓷老街站（LB09）：出站後步行2分鐘，即可抵達著名陶瓷工藝重鎮——鶯歌陶瓷老街；步行5分鐘即可到達全台首座陶瓷主題博物館——新北市立鶯歌陶瓷博物館。

鶯歌車站（LB08）：出站即可連結新北市美術館與鶯歌藝術城核心區，大幅提升藝文漫遊的便利性。

▲新北捷運三鶯線主題彩繪列車透過文化意象、立體公仔及專屬聽覺設計，打造沉浸式乘車體驗。

觀光公車 串聯藝文旅行

除了捷運路網，專為三鶯藝文廊帶設計的731觀光公車（陶藝山水環狀線），提供輕鬆轉乘的旅遊體驗，旅客可在三峽、鶯歌之間輕鬆完成一日藝文小旅行。沿線除了新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街，還能探索新北市客家文化園區，感受新北客家文化創新活力與深厚底蘊。

三鶯線讓三峽、鶯歌地區交通機能大幅升級，串聯「最後一哩路」的YouBike 2.0租賃站也更加完善。三鶯線各捷運站出口及周邊重要景點，如美術館、老街、學校與園區等，均加碼擴建、升級YouBike站點，提供旅客與在地居民更彈性的接駁選擇。

▲捷運三鶯線通車後，新北市境內捷運總里程數已達108公里。

三鶯線全線12座車站，共設置12件公共藝術作品，結合在地文史故事，每座車站都符合綠建築標準，被譽為「會呼吸的車站」。透過彩繪列車、特色音樂、捷運路網、731觀光公車與綠能騎乘的完整銜接，三鶯地區打造出便利又富含文化氣息的低碳旅遊廊帶，也成為北部小旅行的熱門路線。

▲捷運三鶯線全線共設置12件公共藝術作品，由國內外共13組藝術家打造。

（新北市政府新聞局 廣告）