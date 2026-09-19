雲林縣運用科技守護海洋，循環創造未來

中秋佳節前夕，當家家戶戶共享團圓時光，雲林縣環境保護局也持續推動資源循環與永續再利用。從沿海到內陸，同步推動「智慧淨港」及「畜牧糞尿資源化」，運用科技提升環境治理效率，並將廢棄物轉化為可再利用資源，進一步創造循環價值。

全國首創 淨港新模式

▲科技守護海洋，無人船搭載設備出任務。

雲林縣環境保護局推動「無人載具空拍+無人船」立體化巡查，透過空拍機進行大範圍快速偵查、鎖定垃圾蝟集處，隨即出動智慧淨港無人小艇前往精準清理，鎖定九大髒亂熱點，短短1個月內清除高達93.84公斤的海漂廢棄物，其中以「生活垃圾與遊憩行為」所產生的廢棄物為大宗，佔了整體的56%，以寶特瓶為數量最多，其他廢棄物(蚵架、塑膠碎片、木板等)佔29%，漁業廢棄物14.9%、抽菸0.1%，合計100%，後續作為源頭減量宣導依據。

漁網回收 再生新價值

雲林縣環境保護局推動「全國首創」廢棄漁網無償到府回收服務，漁民可透過電話或網路申請，由專人到場現勘並安排後續收運，免除民眾自行載運及處理的負擔。同時訂定漁網回收允收標準，推動「抖、拆、包」三步驟：先抖除泥沙及雜物，再拆除鉛塊、浮球等附件，最後完成分類、綑綁及包裝。透過標準化流程，建立完善的廢棄漁網回收機制，提升再利用機構處理效率，減少廢棄漁網對海洋環境及生態造成的影響，共同守護海洋資源。

▲廢漁網回收再利用，打造海洋永續新價值。

畜碳未來 循環永續

雲林縣政府積極推動畜牧糞尿資源化利用及能源化政策，全縣畜牧糞尿能源化處理設施已設置7場、1場建置中，推動場數為「全國第一」；目前核准資源化家數達1,166場為「全國第一」，施灌農地面積達2,385.7公頃，受惠作物涵蓋稻米、木瓜、芋頭、山苦瓜、葉萵苣、食用玉米、玉米筍、大蒜和小麥等60種以上在地農作物，農民一年可節省約13.4萬包台肥5號肥料、省下高達4,668萬元化肥費用，同時每年可減少生化需氧量(BOD) 7,387.9公噸、懸浮固體(SS)9,588噸等污染物排入河川，並創造每年3,977.7公噸的減碳效益，達到「田肥水清、友善土地」，符合永續經濟效益。

▲推廣農田施灌沼液沼渣，共創永續家園。

（雲林縣環境保護局廣告）