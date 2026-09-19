「少炭少煙好空氣」中秋烤肉顧健康 新北籲環保減碳過佳節

一年一度的中秋佳節即將到來，除了賞月與品嚐月餅外，烤肉已成為許多家庭與親友相聚的應景活動。在歡聚享受美食之際，傳統炭火烤肉所產生的油煙與異味，往往對周邊環境及空氣品質造成衝擊。新北市環保局呼籲，今年中秋不妨實踐「綠色中秋」新生活，透過選擇非炭火低汙染設備、調整聚會型態及落實源頭減量，讓親友團圓多一份清新與健康，也為環境減輕負擔。

環保局表示，一般木炭在燃燒過程中會釋放一氧化碳、懸浮微粒（PM10、PM2.5）及揮發性有機物等空氣汙染物；烤肉時若肉品油脂、醬料或食材殘渣直接滴落高溫炭火，劇烈燃燒後更容易竄升大量濃煙，並伴隨多環芳香烴（PAHs）等有害物質。尤其當炭火過旺、燃燒不完全或烤肉時間較長時，煙氣及異味可能隨風飄散，不僅影響鄰里周邊空氣品質，也容易對孩童、長者及呼吸道較敏感族群造成不適。

新北市環保局呼籲，今年中秋不妨從環保烤肉做起，減少PM2.5，讓團圓多一點清新、環境少一點負擔。圖／新北市環保局提供

民眾可以選擇另類團聚過節方式，如露營、野餐或賞月茶敘等多元方式，在享受親友相聚時光的同時，減少炭火燃燒及油煙排放，若仍想在中秋節烤肉，建議選擇室外通風良好、較空曠的場所，並可優先使用瓦斯、電熱烤爐等非炭火型烤肉設備，減汙又減碳。

環保局說，近年來透過公私協力，新北市的PM2.5年平均濃度已從107年的15.4μg/m3下降到114年的11.4 μg/m3，降幅達26%，空氣品質大幅改善，顯示空氣品質改善需要政府、企業及市民共同參與。每一次減少汙染排放的行動，都是守護城市空氣品質的一份力量，從日常生活中的小改變做起，也能共同累積改善環境的成果。

環保局強調，中秋團聚與環境保護並不衝突，透過選擇另類團聚活動，或是採取無煙烤肉方式，並做好場地管理，就能在享受節慶美食的同時減少汙染排放。環保局邀請市民響應「中秋減煙無減味，少煙少炭好空氣」，讓今年中秋月更明、空氣更清新，團圓更健康。(新北市政府環境保護局 廣告)