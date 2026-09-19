南投職人工藝 漫遊客庄小旅行

南投縣政府推出草屯、國姓客庄小旅行，串聯竹藝、客家飲食、咖啡、休閒農業及山城地景，讓遊客從手作、品味到農村體驗，深入認識南投客庄地理與人文特色，也藉由旅遊路線整合在地產業，帶動社區經濟。

這項小旅行以「體驗客庄」為主軸，草屯從工藝切入，國姓則結合客家文化、農業及咖啡產業，再搭配國道六號沿線山城景觀，讓遊客不只是走訪景點，也能實際參與地方生活。

行程可從草屯「保青竹博士」竹藝DIY開始。林群涵老師深耕南投多年，以竹子原始自然風貌為設計特色，創作家具、燈具、餐具、花器及文創用品等竹製作品，並曾獲工藝獎項。遊客可預約竹編筆記本、竹編扇、燈籠及立燈DIY，從動手製作過程感受傳統竹藝與現代設計的結合。電話：0912-355866（林先生）。

南投草屯「保青竹博士」以竹材原始自然風貌融入生活創作，提供竹藝DIY體驗。

遊客可預約竹編筆記本、竹編扇、燈籠及立燈等DIY，親手體驗竹工藝之美。

接著前往國姓鄉福龜地區「綠野仙境農場」，體驗客家福龜粄DIY。農場利用在地火龍果天然染色，製作傳統福龜粄，再搭配象徵福壽的烏龜木模，讓遊客從製作客家點心認識飲食文化。農場另種植火龍果、小黃瓜及玉女蕃茄，也可預約採果，感受農村生活。電話：0937-435296（林先生）。

國姓鄉福龜地區「綠野仙境農場」，提供客家福龜粄DIY體驗。

國姓福龜地區以在地火龍果天然染色製作客家福龜粄，搭配烏龜木模，讓遊客透過手作認識客家飲食文化，亦可安排農場採果體驗。

國姓山區的「92向陽高山咖啡」，咖啡生長於海拔800至1200公尺的九份二山，採自然友善方式耕作，曾獲CQI精品咖啡認證亞洲第一名，並入選總統府國宴指定咖啡；2020年至2025年更連續6年榮獲南投縣咖啡評鑑特等獎。遊客可預約咖啡導覽或DIY，認識從咖啡栽培到沖煮的產業故事。電話：049-2721430、0963-452262（彭小姐）。

行程最後可到「橋聳雲天綠雕園區」欣賞國姓地景。國道六號國姓交流道最高點相當於23層樓高，壯觀橋體橫跨烏溪；橋下綠雕園區設有蝶海花毯、生態步道及大型動物綠雕，適合親子同遊、團體旅遊及休閒散步，可自備野餐墊享受戶外時光。

【旅遊資訊】民眾可自行聯繫店家安排導覽或DIY活動；團體下午茶餐盒可洽福龜休閒農業區，電話049-2721430。若需要整體行程規畫，也可洽南投縣民宿觀光協會協助安排，電話0928-867704。（南投縣政府廣告）