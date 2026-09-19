2026森遊竹縣 皮皮獅動物派對 開趴中 10條動物步道等你挑戰抽好禮

「森遊竹縣」自2022 年開辦以來，已累積吸引超過7 萬人次參與，逐漸成為新竹縣具代表性的運動觀光品牌。完登人數也從首屆1,007 人成長至去年的1,292 人，顯示活動參與熱度逐年攀升，吸引越來越多民眾以健行方式探索竹縣山林之美。

完成10條步道 可獲完登證書

今年活動復刻首年廣受好評的「動物主題」，推出「皮皮獅動物派對」，精選10條以動物命名的特色步道，並於6月24日正式開跑。民眾只要下載「健行筆記」APP，進入活動專區即可參與挑戰，完成任一指定步道即可取得抽獎資格，有機會抽中鋁合金登山杖；完成10條任務步道，還可獲得完登證書、皮皮獅餐墊及紀念徽章，並參加全景運動相機抽獎。

活動也延續去年廣受好評的「隱藏版路線任務」，完成10條指定步道後即可解鎖第11條隱藏任務，成功完登可獲得限量「小皮皮獅玩偶」；今年累計完登4年的忠實山友，更可獲得縣府加碼贈送的皮皮獅限定周邊商品，讓熱愛山林的參與者收穫滿滿。

尖石內鳥嘴山-回音谷

尖石鴛鴦瀑布步道-鴛鴦瀑布

五峰鵝公髻山

豪雨颱風不減熱情 9,200人次挑戰

活動開跑至今雖歷經豪雨及颱風影響，山友熱情依舊不減。截至第六週，已吸引9,200人次參與挑戰，357位山友成功完登10條任務步道，其中140位更完成難度最高的第11條隱藏任務「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」，展現「森遊竹縣」持續累積的登山魅力與號召力。

親子到熟齡族 跨縣市走遍竹縣山林

今年參與者更涵蓋親子家庭、青年及熟齡山友，來自宜蘭、新竹等不同縣市，不少山友為了完成10條任務步道多次造訪新竹縣，也有年輕山友及70歲以上熟齡夫妻挑戰成功，充分展現活動跨年齡、跨縣市的魅力。

隨著夏季進入尾聲，秋日正是走進山林、享受健行樂趣的好時節。「2026森遊竹縣－皮皮獅動物派對」活動將持續至10月31日，歡迎全台山友把握活動期間，挑戰10條動物主題步道，蒐集完登紀念品並抽取多項好禮，在一步一腳印中感受新竹縣豐富的森林景觀與登山樂趣。

寶山迴龍步道

更多活動資訊請至「竹縣好好玩」Facebook粉絲專頁 https://www.facebook.com/hchgfun或「森遊竹縣」活動官網 https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/hsinchuhiking查詢

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