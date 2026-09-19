走進職場的真實與荒謬 日常事務所 在看海美術館開張

充滿幽默與想像的「辦公室」，在台灣最南端屏東縣車城鄉的看海美術館開張；特展「日常事務所」邀請日本藝術家mifune（三船）以職場與生活日常為主題，觀者化身為「日常事務所」的一員走進展場，搭配互動裝置與沉浸式展覽，讓人看了會心一笑。

「日常事務所」以沉浸式展覽呈現上班族的職場生活。

七大主題單元 上班族人生循環

屏東縣長周春米說，日本知名插畫家mifune（三船）長期以充滿幽默感插畫創作聞名，深受民眾喜愛，此次是三船老師首次來台辦個展，別具意義。

走進展場，化身為「日常事務所」的成員，跟著七個主題單元，走進上班族熟悉的人生循環，起床、上班、午餐、讀空氣、下班，到最期待的發薪日與放假。每天重複、卻鮮少停下來細看的日常，透過mifune（三船）的插畫被重新放大，化為既荒謬又真實職場情境，讓人在會心一笑之餘，重新看見自己。

「日常事務所」以沉浸式展覽呈現上班族的職場生活。

5米高的大型充氣裝置《老闆的腦袋》超吸睛

走進「老闆的腦袋」寫下真心話

展場中央五公尺大型裝置「老闆的腦袋」，走進巨大腦內空間，寫下曾經忍住沒說出口真心話，充滿幽默感的留言，道出許多人共同的職場心聲。

縣府傳播暨國際事務處表示，mifune（三船）也特別為屏東創作「放假了，我在屏東」展區，以屏東陽光、海風與慢生活為靈感，宛如置身南國度假，從忙碌辦公室瞬間切換到悠閒假期，感受屏東獨有的城市魅力。

「日常事務所」即日起在屏東看海美術館展出至11月8日，歡迎民眾把握展期，跟著mifune（三船）筆下熟悉的角色，體驗充滿共鳴與療癒感藝術旅程。

「放假了，我在屏東」，悠閒的感受屏東城市魅力。

屏東縣政府 廣告