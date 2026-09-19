中秋送禮暖心意 4款手作禮盒支持身障自立

中秋佳節，桃園市政府社會局推薦4家優先採購廠商手作人氣禮盒：經典禮盒、土鳳梨酥、蘊咖啡、品茗聚福禮盒，一律選用天然食材，不添加防腐劑及人工香料，兼顧美味與健康。每一筆訂單都是對身心障礙者最大的鼓勵，協助他們有穩定的收入以自立生活。

●經典禮盒

桃園市心燈啟智教養院「經典禮盒」，選用不含防腐劑無香精的天然原料，製作鐵觀音茶豆、金鑽鳳梨、百香金柚3種土鳳梨酥，自然烘焙、口感香脆。

訂購電話(03)4205558#105林盧先生

桃園市私立觀音愛心家園的土鳳梨酥禮盒。

●土鳳梨酥禮盒

桃園市私立觀音愛心家園的土鳳梨酥禮盒，專業師傅帶領憨兒們純手工烘焙，金黃酥皮包裹著微酸微甜、富含纖維的在地土鳳梨餡，每一顆都承載著身障憨兒自立工作的希望。

訂購電話(03)4833820郭小姐、謝小姐

桃園市脊髓損傷潛能發展中心「蘊」咖啡禮盒。

●蘊咖啡禮盒

桃園市脊髓損傷潛能發展中心「蘊」咖啡禮盒，專業培訓脊髓損傷者學習挑豆、烘焙、研磨、包裝等技巧，習得一技之長製作香醇，最有溫度的手作濾掛式咖啡。

訂購電話(03)4909001#114董先生

桃園市私立路得啟智學園品茗聚福禮盒。

●品茗聚福禮盒

桃園市私立路得啟智學園品茗聚福禮盒，以「品一杯好茶，聚一份幸福；送一份心意，傳一份愛」為理念，教導慢飛天使包裝優質紅玉紅茶與綜合堅果，完美結合茶香與健康，也是支持慢飛天使的力量。

訂購電話(03)4980096#115林小姐

桃園市更多身心障礙者優先採購商品及服務，可至「優先採購網路商城」選購。

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