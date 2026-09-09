街道就是舞台！2026台中國際踩舞嘉年華9/12-13熱鬧登場

台中年度國際觀光盛事「2026臺中國際踩舞嘉年華」將於9月12日至13日熱鬧登場！今年邁入第11屆，首度擴大橫跨潭子、后里、北屯及北區四大行政區接力舉辦，邀集來自日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5國國際團隊，以及國內優秀舞蹈團隊齊聚臺中，以街道為舞台，展現多元舞蹈文化魅力，並結合全民踩舞趣味競賽、主舞台演出及樂儀隊展演等豐富內容，邀請全國民眾走進臺中，感受充滿活力的城市嘉年華。

觀旅局長陳美秀表示，今年活動延續「街道就是舞台」的核心理念，透過跨區接力踩街演出，串聯臺中各區特色與觀光資源，讓民眾欣賞精彩演出的同時，也能走訪周邊商圈及景點，深入感受臺中的城市魅力。今年除邀請日本三大踩舞組織的表演團體參與，更匯聚各國舞團及臺灣在地團隊，首度加入樂儀隊展演，透過國際交流與多元藝術演出，打造兼具文化特色與觀光魅力的節慶活動。

記者會參與嘉賓及舞蹈團隊合影。

廣受好評的「全民踩舞趣味競賽」今年也持續辦理，將於9月12日在潭子區、9月13日在北屯區登場，只要10人即可組隊參加，不限年齡、職業及舞風，歡迎親子、學生、社區、企業及社團踴躍參與，用創意舞步展現團隊特色。今年兩日總獎金提高至20萬元，各場次冠軍隊伍更將受邀於當日晚會登上主舞台演出，與國內外舞團同台交流，讓全民都能成為踩舞嘉年華的主角。

2026台中國際踩舞嘉年華精彩登場。

此外，今年特別結合「大玩臺中」APP推出「AI舞動世界 一秒變身異國舞者」趣味功能，民眾只要上傳照片，即可穿上各國特色服飾，化身嘉年華舞者，體驗跨越國界的趣味舞蹈之旅。觀旅局誠摯邀請全國民眾9月安排臺中旅遊行程，欣賞國內外精彩演出、體驗AI變裝樂趣，並順遊周邊商圈及觀光景點，感受臺中豐富的人文風情與節慶氛圍。

觀旅局提醒，活動期間部分路段將配合踩街演出實施交通管制，請民眾留意相關交通資訊；更多活動資訊請至台中觀光旅遊網活動網頁（https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/10238）查詢，或下載「大玩台中」APP，探索台中豐富旅遊景點及特色遊程(iOS：https://shorturl.at/9axbD；Android：https://shorturl.at/0uKP2)。

臺中市政府觀光旅遊局廣告