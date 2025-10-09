明德水庫首創全國唯一水、陸、空觀光遊憩服務 桃竹竹苗推出跨縣市湖海觀光集章活動

快訊

聯合報／ 文、圖／苗栗縣政府
明德水庫沿途風光明媚，結合水、陸、空設施打造遊憩新體。
114年桃竹竹苗區域治理平台四縣市首長會議10月9日於苗栗縣登場，四縣市透過區域合作發揮資源共享與整合優勢，聯合行銷觀光產業，桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠與苗栗縣長鍾東錦共同宣傳「桃竹竹苗湖海觀光」跨縣市集章活動，邀請鄉親即日起至115年2月1日於桃竹竹苗指定景點集滿四章即可兌換精美禮品。

明德水庫為全台唯一結合水、陸、空域觀光遊憩服務。
苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫說明，四縣市聯合打造的「湖海之間-漫遊桃竹竹苗」宣傳摺頁，凡領取摺頁後在桃園市永安海螺文化體驗園區、新竹縣峨眉湖、新竹市青草湖、苗栗縣明德水庫四個景點各集一章，集滿四章即可在最後一個集章點兌換該縣市提供之精美禮品。

桃竹竹苗縣市首長聯合行銷湖海觀光。
苗栗縣明德水庫以「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」為發展藍圖，打造全台唯一同時結合水、陸、空域觀光遊憩服務的設施。碼頭區ROT案引進民間經營模式，復駛環保電動遊湖船、建置獨特又具冒險體驗的高空滑索及空中腳踏車，以及配合未來環湖自行車道所設置的自行車租賃站，預計今年11月初營運。

海棠島OT案則規劃海棠島靜水區無動力水域遊憩活動場域，可體驗獨木舟、SUP立槳等水上活動。另在客委會的支持下，環湖自行車道也於今年動工，將逐步成為全齡友善的旅遊勝地。

明德水庫建置獨特又具冒險體驗的高空滑索。
明德水庫除水上活動還能體驗空域遊憩設施。
9日桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦召開完首長會議後，共同出席「桃竹竹苗湖海觀光行銷宣傳記者會」，宣傳四縣市湖泊與海岸觀光資源特色，現場不僅首度曝光在明德水庫海棠島演出的定目劇，4首長並搭船環湖遊覽明德水庫山明水秀的清幽風光。

桃竹竹苗推出湖海觀光活動，4縣市首長共同行銷。
苗栗縣長鍾東錦表示，桃竹竹苗整合資源與品牌行銷，必能創造一加一大於二的效果，今年首度共同推廣4縣市湖海觀光，邀請鄉親規畫一日遊、二日遊來到桃竹苗遊玩，期待未來能夠串連更多特色共同行銷，尤其桃竹竹苗客家文化底蘊濃厚，還有美味的客家美食都是一大亮點，藉以吸引海內外的遊客來到桃竹竹苗遊玩。

空中腳踏車具備5道安全鎖，讓遊客鳥瞰水庫風光。
遊湖船能帶領遊客飽覽明德水庫風光。
電動船碼頭。
