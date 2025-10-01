八大展區一次看！「2025嘉義市光織影舞」打造沉浸式奇幻光影盛典

「2025嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日奇幻登場，首度結合迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》，特別打造主題光影展，規劃「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」八大展區，場區亮點包括30米長沉浸光環隧道、4.2米高懷錶、9米高愛麗絲造型立體裝置與湖面上4.5米五環結構的月亮意象，營造如夢似幻的氛圍，讓大小朋友共同體驗童話世界的奇幻與感動。

林間笑影

嘉義市黃敏惠市長指出，許多人心中都有一位愛麗絲，或也藏著那隻引領冒險的白兔、淘氣的妙妙貓，甚至是可愛的牡蠣寶寶。這些角色象徵每個人心中那份勇於探索、好奇冒險的精神。光影交織的北香湖，讓每一位來到這裡的觀眾，都能找回自己的探索精神，走進童話世界，感受奇妙、驚喜與歡笑。對大人而言，是浪漫的回憶；對孩子來說，則是一場童話般的冒險。

愛麗絲玫影

舞動潮光

在「愛麗絲玫影」展區，市府更打造9米高的愛麗絲主題立體裝置，後方延伸近60朵直徑60公分的紅玫瑰妝點樹林，如夢中繁花盛開，引領觀眾放下現實束縛，啟程進入屬於每個人的夢境之門。另外，在「光月疊影」展區，則透過五環結構層層交疊，融入北香湖湖面，營造出月亮倒映水中的意象，呈現外觀如滿月般溫潤，發光鏤空的結構展現出夢境的空靈感，形成一幅轉動月亮最耀眼的視覺饗宴。

光月疊影

「2025光織影舞」將全球大小朋友喜愛的《愛麗絲夢遊仙境》完整融入8大展區充滿驚奇及亮點，全場區採用全新設計及燈光效果創作，發射光束雷射結合投射燈光創造萬丈光芒空間效果，勢必再掀一波追光熱潮。每年備受歡迎的市集，今年也呼應主題，設置「奇幻市集」舞台、發光蘑菇板凳，邀集各式藝術手作、質感選物、花藝植栽及各式特色餐飲，營造出奇幻、創意與魔法的世界，期望突破去年16天88萬的參觀人潮。

花園幻境

嘉義市政府觀光新聞處表示，「2025光織影舞」每日展出時間為18時至22時，每日16時同時開放「奇幻市集」，讓民眾邊逛邊拍、邊吃邊玩。活動期間每逢假日，還有超大咖藝人及超精彩表演輪番上陣，歡迎大家呼朋引伴，來共享充滿夢想與童趣的光影旅程，度過不一樣的中秋佳節。

詳細活動訊息，歡迎至「嘉義市觀光旅遊網」以及「光織影舞活動網站」(https://travel.chiayi.gov.tw/DancingofLightandShadows2025)或搜尋FB、IG「嘉市好旅行」查詢。

