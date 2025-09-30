山湖海的永續約定 探索新竹慢旅風景
新竹不僅是科技之都，市府以「山湖海」的城市旅遊品牌，推動低碳旅遊的行動力道不容小覷。新竹市以自然景觀、友善市集與文化活動串連起旅遊動線，讓遊客在放慢腳步的同時，也能用更環保的方式探索這座風城。
湖光山色 --10月青草湖的航海王派對
青草湖宛如城市的綠洲，划著SUP立式划槳，在水面上靜靜滑行，享受與湖光山色零距離的體驗；或騎乘天鵝船與親友悠閒遊湖，隨著微風輕輕擺盪。這些活動不僅環保，更能展現青草湖的悠閒魅力。十月更有「航海王」限定活動，讓湖畔氛圍增添童趣與驚喜。
在地風味 --竹風好市集（9–11月）
「竹風好市集」以「友善土地、支持在地」為核心，匯聚小農蔬果、手作甜點、文創商品與綠色生活品牌。市集選址在富有歷史文化的護城河畔，伴隨流水與綠蔭，氛圍清新悠閒，讓旅人彷彿走進一個結合自然與文化的小型嘉年華。
風的藝術 --國際風箏節（10月）
風的城市，風的藝術，「新竹市國際風箏節」揚名國際，透過最單純的風能，讓各式風箏在天際翱翔，勾勒出自然與創意共舞的壯觀場景。跟著秋風來新竹，不僅能放慢腳步，更能在旅行的每一刻，留下與自然共好的記憶。邀請每一位旅人跟著風來新竹市，一起書寫一段低碳旅行的故事。
自今年1月1日起，旅宿業不得主動提供180毫升以下的液態盥洗用品，也不得陳列一次性個人衛生用品供自由取用。竹市環保局貼心提醒：出遊自備盥洗小物，讓風城旅行更環保。
新竹市政府 廣告
