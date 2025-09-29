GD權志龍 11月震撼登臺北大巨蛋

快訊

聯合報／ 文、圖／臺北市政府觀光傳播局
2025下半年是旅遊旺季，不論是演唱會或是經典球賽都在臺北大巨蛋登場。
大巨蛋好宿PASS登場　憑票根住好宿、抽豪禮、玩臺北

韓國天王GD權志龍（G-Dragon）將於11月1日-2日重返臺北，掀起粉絲期待已久的追星狂潮！不僅如此，北市府觀傳局也宣布將推出全新企劃「大巨蛋好宿PASS」，憑票根即可享受旅宿優惠、特色體驗，讓追星行程一秒升級成吃、住、玩一次滿足的臺北旅遊。

憑票根享多重好康

《GD演唱會限定》限量免費住宿1+1：演唱會當晚入住「享住旅店-台北火車站」、「享住青旅」、「北門臥客青年旅舍」、「拾光行旅」出示票根即可享有買1送1，平日免費再讓你住1晚！稀少限量開放中！

● 住宿優惠：

台北漢來最低35折再送氣泡酒！

君品酒店住宿再折$500！君悅酒店續住7折優惠！

晶華酒店、圓山飯店、艾美酒店、六福萬怡酒店等專屬迎賓好禮等你拿！

● 深度導覽：穿旗袍體驗大稻埕，還有博物館4館聯票免費贈，體驗臺北獨有人文魅力。

● 派對體驗：免費酒吧串遊，High翻臺北夜晚。

● 美食饗宴：夜市商圈優惠券，吃美食不停歇！

入住再抽豪華大獎

活動期間入住臺北市合法旅宿，還能參加抽獎，將GD周邊小物、五星級飯店住宿券、運動相機、旅遊基金等大獎帶回家，追星同時也能收穫滿滿。

持大巨蛋賽事展演票根入住享好禮。圖／臺北大安伊普索酒店提供
臺北活動不斷電

除了GD權志龍外，臺北大巨蛋還有一系列重量級演出接力登場：

● 11/14–16：韓國不敗男團Super J u n i o r《SUPER SHOW 10》出道20週年演唱會。

● 11/22：民歌大團圓，超過70組民歌傳奇領航，一夜唱盡青春故事。

● 12/6：韓流男團 N C T DREAM《THE DREAM SHOW 4》。

濃厚歷史味的松山文創園區。
追星前的等待時間不妨附近走走，首先，台北101不僅是地標、購物天堂，還有獨特風阻尼器。一旁的國父紀念館園區，可沉浸於美麗的庭園景緻。還有松山文創園區，曾是松山菸草工場，近年轉變為文創場所，內有「松菸小賣所」以及「松菸風格店家」，一起發掘臺灣優質文創品牌，感受松菸文創新生活。

同時還有臺灣同志遊行、白晝之夜、陽明山芒花季、聖誕節與跨年活動，讓臺北下半年熱力四射。

「大巨蛋好宿 PASS」於10月正式推出，最新旅宿優惠資訊，請鎖定「來臺北有好宿」官網 (請設超連結：https://taipeinicestay.com/)。追星、住好宿、抽豪禮，一次滿足，臺北旅遊就是這麼划算！

大巨蛋好宿PASS專區。
