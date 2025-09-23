苗栗文旦柚 甜美迎中秋

苗栗縣因獨特的地理環境，油亮鮮綠的文旦柚一直深受大家喜愛，果瓣飽滿，肉色晶瑩剔透，質地細軟，入口甘甜多汁，更是中秋節送禮自用的最佳選擇。

除了柚子蜂蜜氣泡飲，也可購買文旦柚品嘗鮮美多汁好味道。

鮮美多汁 淡淡蜂蜜香氣

苗栗縣文旦柚栽培總面積約400公頃，分布在西湖、造橋、頭屋、頭份、三灣、苗栗……等鄉鎮市，其中以西湖為最大產區，面積約100公頃，歷年來經由苗栗區農業良場以及西湖鄉農會的技術輔導改善品質，加上苗栗縣政府不遺餘力的推廣，目前在市場有一定知名度。

西湖鄉從民國48年種下第一棵文旦樹開始，至今已超過一甲子的歲月，西湖溪出海口吹來的海風，帶來天然的微量元素，輕拂著丘陵上的文旦樹，加上西湖鄉常見野生龍眼樹，蜜蜂穿梭其間傳遞花粉，讓西湖鄉的文旦柚帶著淡淡蜂蜜香氣，農民細心照顧下，所產的文旦柚鮮美多汁，果肉Q彈細緻，在全國各大文旦柚產區中，成為獨樹一幟的存在。

農民細心照顧下，所產的文旦柚鮮美多汁。

柚子蜂蜜氣泡飲，已在西農社區小舖上架販售。

今年新推 柚子蜂蜜氣泡飲

近年來西湖鄉農會除了辦理全縣文旦評鑑推廣文旦鮮果，更積極開發文旦柚相關加工產品，除了柚皮精油可製成環保清潔劑，今年度更首度與銅鑼鄉知名的飲料大廠東久生技，合作推出第一瓶柚子蜂蜜氣泡飲，目前已在西農社區小舖上架販售，未來更會積極拓展銷售通路，歡迎消費者把握今年的文旦柚產期，除了購買鮮果，也可以品嘗柚子蜂蜜氣泡飲清涼消暑的好味道。

柚子蜂蜜氣泡飲，已在西農社區小舖上架販售。

苗栗縣政府廣告